Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ленти на и за 86-годишния Копола са сред акцентите на „София филм фест“

„МегаДок“ е посветен на творческия процес по създаването на епичния провал „Мегалополис“

31 Яну. 2026
Творческият процес на Франсис Форд Копола (вляво) в "Мегалополис" е увековечен в "МегаДок".
Арт фест
Творческият процес на Франсис Форд Копола (вляво) в "Мегалополис" е увековечен в "МегаДок".

Документалната лента „МегаДок“, посветена на режисьора Франсис Форд Копола, и неговият последен опус „Мегалополис“ са в програмата на 30-ия „София филм фест“, който ще се състои от 12 до 31 март, информират от „Арт фест“.

„МегаДок“, увековечаващ създаването на един от най-мащабните и скъпи проекти на Франсис Форд Копола – „Мегалополис“, имаше световната си премиера на Международния кинофестивал във Венеция. Негов автор е двукратно номинираният за „Оскар“ сценарист и режисьор Майк Фигис („Да напуснеш Лас Вегас“), който получава пълен достъп до снимачната площадка на легендарния режисьор и в студията на Копола, за да запази за бъдещите поколения реалността на творческия процес на автора на „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“. 

По думите на Фигис, Копола „изглежда процъфтява в хаоса“, обграждайки се с талантливи актьори и техници, които му помагат да превърне този хаос в кино.

„Мегалополис“ е проект, в който са вложени няколко десетилетия и 120 милиона долара лични средства на семейство Копола, а според признанията на самия режисьор, той е пренаписвал сценария му „около 300 пъти“. Филмът излиза след 13-годишна творческа пауза за Копола и световната му премиера е на Международния кинофестивал в Кан на 16 май 2024-та. Той се превръща във финансово фиаско, а мненията на критиката и публиката са опустшителни.

В „МегаДок“ са включени архивни кадри от началото на века – репетиции на маса с участието на Робърт де Ниро, Ума Търман, Били Крудъп, Райън Гослинг. Уникално е усещането да се разходиш из снимачната площадка на Копола и да чуеш него самия, както и голяма част от актьорския екип, в разгара на работата по неговия мега-опус, посочват организаторите на „София филм фест“. 

„МегаДок“ ни дава шанс да се запознаем с уникален режисьор на неговото работно място, който очевидно е бил и все още е концентриран върху стремежа си да контролира всичко в творческия процес. Но той е отворен и към непознатото, обича да експериментира, без да е сигурен в крайната цел. Във време, когато холивудските филми се конструират от маркетинг-стратегии и числата на приходите, дарът на Копола е смелостта, с която прегръща хаоса“, пише Hollywood Reporter.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Франсис Форд Копола, София филм фест, МекаДок, Мегалополис

Още новини по темата

30-ият "София филм фест" ще пулсира в ритъма на "Баба Зула"
28 Яну. 2026

След провала: Копола се разделя с частния си остров, скъп часовник...
10 Ноем. 2025

Оперираха сърцето на Копола в Рим
06 Авг. 2025

Награда на 86-годишния Копола спомни миналата слава на Холивуд
28 Апр. 2025

Украинският филм „Меден месец“ е победителят на София филм фест
23 Март 2025

Копола: "Златната малинка" е знак, че съм поел риск
28 Февр. 2025

Йосиф Сърчаджиев ще получи Наградата на София
04 Февр. 2025

„Триумф“ с Мария Бакалова е българското заглавие в балканския конкурс на СФФ

02 Февр. 2025

Деян Донков играе княз Фердинанд, а Захари Бахаров - Стамболов
07 Яну. 2025

В какво се превръщат мечтите (на Копола)
06 Ноем. 2024

"Мегалополис" на Копола се сгромоляса в кината
30 Септ. 2024

"Мегалополис" на Копола сътвори нов мегагаф
22 Авг. 2024

Ф.Ф. Копола целува статистки в компрометиращо видео
27 Юли 2024

Съпругата на Франсис Форд Копола почина на 87
13 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ