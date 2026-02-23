На 150 филма от 60 държави кани 30-ият "София филм фест"

Юбилейното издание на "София филм фест" ще покаже 145 пълнометражни игрални, документални и анимационни филма, както и селекция от 19 късометражни; общо от 60 държави на 6 континента. Прожекциите ще бъдат в киносалони, където зрителите могат да гледат на голям екран специално избраните филми и да се срещат с голяма част от техните създатели, но ограничена селекция от заглавия ще бъде качена и в Neterra.tv/plus, където е достъпна за зрители от цялата страна.

В София 30-ото издание на фестивала ще се разпростре от 12 до 31 март, от 19 до 27 март ще бъде "София филм фест на брега" в Бургас, от 20 март до 5 април - в Пловдив, а прожекции във Варна ще има в дните 20-22 и 28-29 март.

Официалното откриване е в зала 1 на НДК с българската премиера на "Обикновен инцидент" - филм на иранския режисьор дисидент Джафар Панахи, спечелил "Златна палма" в Кан и номиниран за "Оскар" за най-добър международен филм и най-добър сценарий. Панахи е бил гост на фестивала през 2002 и 2004 г., през 2021-ва е носител на Наградата на София за своя принос към изкуството на киното, а в юбилейната за СФФ година той получава и престижната награда ФИПРЕССИ Платиниум, връчвана от международната федерация на филмовите критици.

Двама знакови творци на българското кино – актьорът и режисьор Ивайло Христов и операторът Емил Христов ще получат Наградата на София на Столичната община тази пролет. Плакетът е дело на Георги Чапкънов – Чапа.

Специална гала е посветена на знаменития полски актьор Ян Енглерт. Българската публика го познава като отец Ередия от "Осъдени души" (1975) на режисьора Въло Радев. Половин век по-късно Енглерт продължава активната си творческа кариера и пристига в София, за да представи най-новия филм с негово участие "На кръстопът", режисиран от Доминика Монтеан.

Специалната награда на "София филм фест" ще бъде връчена през 2026 година на трима забележителни творци – това са унгарският режисьор Дьорд Палфи, който ще бъде председател на Международното жури и ще представи най-новия си филм "Кокошка"; британският режисьор Дейвид Макензи, който ще покаже най-новите си филми "Посредникът" и "Взрив", и френският режисьор Арно Деплешен, който ще представи заедно със своя съсценарист Камен Велковски най-новата си творба "Два рояла" пред българската публика.

Ивайло Христов, Емил Христов, Ян Енглерт, Дьорд Палфи, Дейвид Макензи и Арно Деплешен ще изнесат и специални майсторски класове в рамките на фестивала.

Сред българските игрални филми, които ще имат премиера на 30-ия СФФ са новия филм на Георги Стоев - Джеки и Никола Бошнаков "Аврора", вторият филм на Ралица Петрова "Лъст", току-що показан на "Берлинале", "Жени извън употреба" на Александър Косев, "Оста на живота" на Атанас Христосков и "Любоф" на Ивайло Христов.

Зрителите ще имат възможност да гледат и копродукцията с българско участие "Нина Роза" на канадската режисьорка Женвиев Дулуд дьо Сел, която грабна "Сребърна мечка" за сценарий от "Берлинале" в събота вечер.

Очакват ги и интересни документални ленти, сред които "Истина или предизвикателство" на Тонислав Христов, "Небесната механика на хвърчилата" на Андрей Кулев, "Походът на амазонките" на Борислав Колев, "Последните концлагеристи от Белене" на Димитър Коцев-Шошо, "Общински съветник" на Адела Пеева и Антоний Дончев, "Господинът и господа търговците на сирене" на Стефан Щерев.

За 24-и път международно жури ще определи Голямата награда в конкурса за първи или втори игрален филм "София – град на киното", като и "Нина Роза", и "Лъст" са сред 12-те претенденти заедно с филми от Турция, Германия, Румъния, Чехия, Боливия и др. Церемонията по награждаване ще е на 21 март, когато ще бъде и българската премиера на "Остров Амрум" - най-новия филм на Фатих Акин.

"Атлас на вселената" на Пол Негоеску, копродукция между Румъния и България и също отличен с награда от "Берлинале", предвожда състезателната програма в новия (провежда се за четвърта година) "Конкурс ТИЙН".

Не е за пропускане и концертът на "Баба Зула", посветен на 30-ия юбилей на "София филм фест", който е връстник на групата. На 20 март в Mixtape той ще отбележи и 20 години от първия им гастрол в София.