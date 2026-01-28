30-ият "София филм фест" ще пулсира в ритъма на "Баба Зула"

Легендарната турска формация BaBa ZuLa се завръща в България, за да анонсира предстоящия си 15-и студиен албум, който ще излезе през септември. Групата работи усилено върху новия си материал, а на 20 март клуб Mixtape 5 в София ще е едно от първите места, където ще прозвучи част от него, информират от "Арт фест". Това ще се случи ден преди церемонията по награждаването на юбилейния 30-и "София филм фест".

Балканските музиканти са тясно свързани с историята на "София филм фест" още от 2006 година, когато е първото им гостуване у нас. През 2008-а изнасят майсторски клас и свирят във вечерта на церемонията по награждаването на СФФ, когато бе представен премиерно филмът "Музиката на Истанбул" на Фатих Акин. През 2009, 2011 и 2016 г. групата бе отново след специалните гости на фестивала, а традицията продължава и в програмата на 30-ото издание през март.

Групата е връстник на кинофестивала и тази година също отбелязва своята 30-годишнина. BaBa ZuLa е създадена в Истанбул през 1996-та и днес включва основателите си Левент Акман (перкусии, машини, лъжици), Мурат Ертел (вокали, електрически саз и други струнни инструменти), майсторът на дарбуката Юмит Адакеле, Есма Ертел (вокали, танци) и Олкай Бозкурт (бас). Ненадминати майстори на турската психеделична музика от ХХI-ви век, те свирят собствените си композиции с такава доза импровизация, че всеки концерт e абсолютно различен от предишния. Групата полага големи усилия, за да осигури на феновете си неповторимо преживяване на живо. Техните ритуални изпълнения са смесица от артистични практики, често включващи танцьорки на кючек, пищни костюми, поезия и театър, които доставят на зрителите истинско аудиовизуално пиршество. Уникалният електрически саз, проектиран от самия Ертел, заедно с дървената лъжица на Акман, могат да служат като компас към турските музикални корени, преминаващи от предислямските шамански времена, през Анадола и културата на Пътя на коприната и подправките, чак до днешен космополитен Истанбул.

Концертът на 20 март в клуб Mixtape 5 ще бъде с участието на Kottarashky Sando. Дуетът ще подгрее изявата на гостите от Турция.

30-ият "София филм фест" ще се открие на 12 март, а прожекциите ще продължат до 31 март - десет дни след връчването на наградите и официалното закриване на конкурсната част. Българската си публика очакват някои от фестивалните фаворити на изминалата година - носителят на "Златна палма" "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи (който ще бъде удостоен с международната награда на филмовата критика ФИПРЕССИ Платиниум), "Звукът на падането" на Маша Шилински и "Млади майки" на братя Дарден - също от програмата на Кан'25, "Орлите на Кайро" на Тарик Салех и "Оруел: 2+2=5" на хаитянския режисьор Раул Пек.

Предстои обявяването на гостите, състава на международното жури, както и на останалите филми от програмата.

Започнал през 1996 г. под името "Мюзик филм фест", през XXI век "София филм фест" се превърна в едно от значимите филмови събития в Централна и Източна Европа. Той е единственият български кинофестивал с акредитация от FIAPF, включен в списъка с 50-те най-важни за филмовата индустрия фестивали в света и в календара на ФИПРЕССИ. На него са гостували плеяда световни кинотворци, сред които Вим Вендерс, Алън Паркър, Фолкер Шльондорф, Аньес Варда, Иржи Менцел, Коста-Гаврас, Тери Гилиъм, Джералдин Чаплин, Емир Кустурица, Отар Йоселиани, Биле Аугуст, Горан Паскалевич, Бела Тар, Никита Михалков, Кшищоф Зануси, Агнешка Холанд, Хю Хъдсън, Клаудия Кардинале, Рупърт Еверет, Франко Неро, Тери Джоунс, Майкъл Пейлин, Нури Билге Джейлан, Мика Каурисмаки, Павел Павликовски, Милчо Манчевски, Илдико Енеди, Ейбъл Ферара, Маргарете фон Трота и много други. Повечето от тях са носители на Наградата на София на Столична община.