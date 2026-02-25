Отец Ередия идва за награда и майсторски клас в София

Един от най-изявените полски актьори, режисьори и педагози Ян Енглерт, завинаги останал в паметта на българската публика като отец Рикардо Леон Ередия от филма "Осъдени души" (1975), ще бъде специален гост на 30-ото юбилейно издание на "София филм фест". Ролята му в екранизацията по едноименния роман на Димитър Димов е сред най-силните и въздействащи образи в историята на българското кино. Самият актьор неведнъж е споделял, че след "Осъдени души" получава повече писма от България, отколкото от която и да е друга страна.

Днес, пет десетилетия след филма на Въло Радев, Ян Енглерт продължава активната си творческа кариера и пристига в София, за да представи най-новия си филм "На кръстопът" (The Crossroads / Skrzyżowanie), режисиран от Доминика Монтеан. Това е психологическа драма, в която Енглерт изпълнява централната роля на Тадеуш – възрастен лекар, изправен пред трагично събитие, което разклаща устоите на неговия живот и го принуждава да преосмисли миналото си, моралните си избори и отношенията с най-близките си хора.

Ян Енглерт е роден на 11 май 1943 г. във Варшава. На 14-годишна възраст дебютира във филма на Анджей Вайда "Канал". През 1964 г. завършва Държавното висше театрално училище „Александър Зелверович“ във Варшава. Непосредствено след това постъпва в Полския театър в столицата. През 1981-87 г. Ян Енглерт е декан на Факултета по актьорско майсторство в Държавното висше театрално училище, а по-късно три пъти заема длъжността ректор. В периода 1992-1993 г. е член на Съвета за култура в кабинета на президента на Република Полша. От 2003 г. е артистичен директор на Народния театър във Варшава. Ян Енглерт има и внушителна филмова кариера с участия в над 80 филма, телевизионни сериали и продукции, сред които "Колумб", "Залог, по-голям от живота", "Перла в короната", "Солта на черната земя" и други ключови заглавия на полското кино.

Ян Енглерт ще бъде удостоен с Наградата на София на Столичната община за своя принос към изкуството на киното. В рамките на "София филм фест" тойт ще проведе и майсторски клас: на 22 март от 14:30 часа в залата на Полския културен институт, с чиято подкрепа се осъществява визитата. Ще присъстват и режисьорката на "На кръстопът" Доминика Монтеан, както и съпругата на актьора Беата Шчубакувна, която е копродуцент на филма.