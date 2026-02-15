Медия без
Операторът Емил Христов получава Наградата на София

Кинематографистът ще бъде удостоен с приза по време на 30-ия София филм фест

15 Февр. 2026
Емил Христов е работил по някои от най-значимите български филми от последните четири десетилетия.
Операторът и кинорежисьор Емил Христов ще получи Наградата на София на 30-ия „София филм фест“, който ще се състои от 12 до 31 март. Творческият път на един от утвърдените майстори на изображението в българското кино се простира в повече от четири десетилетия. „Със своя отличителен визуален стил, усет към светлината и драматургията, той е автор на едни от най-значимите игрални и документални филмови продукции в България като „Дзифт“, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, „Аз, графинята“, „Каръци“, „Закъсняло пълнолуние“, „Дом No 8“, „Неонови приказки“. Всеки филм, заснет с прецизност и перфекционизъм, носи неговия характерен почерк – внимателно изградена атмосфера, силна визуална концепция и емоционална дълбочина“, коментират организаторите от „Арт фест“.

Работата на оператора Емил Христов в „Дзифт“ (с режисьор Явор Гърдев) се превръща в еталон за стилна черно-бяла кинематография в новата история на българското кино, а „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ на Стефан Командарев получава международно признание и е единственият български филм до момента, който достига до шортлиста за номинациите за наградите „Оскар“ в категорията за международен филм.

В актива му на оператор са още близо 30 филма, сред които "Стъклени топчета", "Закъсняло пълнолуние", "Огледалото на дявола", "Изпепеляване", "Приятелите ме наричат Чичо", "Шивачки", "Стъпки в пясъка", Love.net, "Страх" и др. 

През 2012 г. Емил Христов дебютира като филмов режисьор с лентата „Цветът на хамелеона“екранизация по романа „Цинкограф“ на Владислав Тодоров, която получава три отличия на фестивала „Златна роза“ във Варна, включително за най-добър филм.

Емил Христов има богат опит и в телевизионни продукции, музикални проекти и рекламни кампании, където демонстрира способността си да съчетава художествена визия с динамиката на съвременните визуални формати. През годините той се е доказал като един от водещите оператори в целия балкански регион и е носител на множество професионални награди и признания от филмови фестивали в България и чужбина.

„В България има поне десетина страхотни оператори, някои снимат успешно в чужбина, но сред всички се откроява Емил Христов. От млад досега присъствието му в българското кино се свързва с темперамент и съмнения, с перфекционизъм и радикалност. И с опак характер. И с неизменното шалче. За броени години от дързък младок Емил Христов се превърна в звезден „биг бос”. В края на 80-те гостува в нашия киноведски клас във ВИТИЗ/НАТФИЗ и каза: „Българското кино е такова, какъвто е пейзажът през прозореца”. През 1993 г. го попитах в разговор за в. „Култура” как да се спасим от този пейзаж, а той отсече: „Пуснете щорите”, разказва за лауреата киноведът Геновева Димитрова, цитирана от БТА.

През август Емил Христов ще отбележи 70-годишнина.

