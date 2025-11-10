Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След провала: Копола се разделя с частния си остров, скъп часовник...

Легендарният режисьор разпродава, след като сам финансира фиаското "Мегалополис"

Днес, 19:28
Франсис Форд Копола
EПА/БГНЕС
Франсис Форд Копола

След грандиозния провал на подготвяния 40 години филм "Мегалополис", в който вложи 120 милиона собствени средства, Франсис Форд Копола разпродава... всичко. 

Легендарният режисьор на "Кръстникът" и "Апокалипсис сега" се разделя с частния остров Coral Caye в Белиз, който е използвал за уединение през последните девет години, съобщи Hollywood Reporter. Островът е отдаван на режисьора под дългосрочен наем, но след като собственикът му го е продал за 1,8 млн. долара, договорът е прекратен. Парчето земя се намира на около 25 минути с лодка от сушата, има площ от около 2,5 акра, собствен воден резервоар и соларни панели.

"Г-н Копола беше много тъжен, че този период приключва. Това място беше специално за него", казва брокерът Питър Маклийн от Corcoran Group, американска агенция за недвижими имоти, която потвърди новината. 

Раздялата с острова идва на фона на финансовия крах на "Мегалополис" - мегапроектът, за който 86-годишният Копола мечтаеше от десетилетия, но нито едно студио не се съгласи да го финансира. Във филма участваха Адам Драйвър, Шая Лабьоф, Обри Плаза, Натали Еманюел, Джанкарло Еспозито и Джон Войт. Той регистрира приходи от около 14,4 млн. долара при бюджет 120 млн. За да финансира продукцията, преди няколко години Ф.Ф. Копола се раздели и с известната си винарна. 

След фиаското стана ясно, че Копола е предприел и други стъпки за покриване на загубите от проекта. Миналия месец "Гардиън" съобщи, че той ще предложи на търг уникален ръчен часовник, изработен специално за него швейцарския майстор Франсоа-Пол Журн. Идеята се появява през 2012 г., когато Копола и Журн обсъждат възможността за модел, в който времето се отбелязва от механична ръка, а не от стрелки. За основа Журн използва дизайни на протези, създавани от френския хирург Амброаз Паре през XVI век. Съществуват само три подобни часовника: един за Копола, един за Журн и един, продаден на благотворителен търг през 2021 г. за 4,5 млн. швейцарски франка. На търг в Ню Йорк ще бъдат предложени и още шест часовника от личната колекция на режисьора.

В коментар за скъпото си филмово начинание на фестивала в Кан, където бе премиерата на "Мегалополис" през 2024 г., Копола каза: "Моите деца, без изключение, имат чудесни кариери, макар и да не са богати. Ние сме добре. Парите нямат значение. По-важното са приятелите. Приятелят никога няма да те предаде. Парите могат да се изпарят."

Е, неговите се изпариха.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Копола, Франсис Форд Копола, Мегалополис

Още новини по темата

Оперираха сърцето на Копола в Рим
06 Авг. 2025

Награда на 86-годишния Копола спомни миналата слава на Холивуд
28 Апр. 2025

Копола: "Златната малинка" е знак, че съм поел риск
28 Февр. 2025

В какво се превръщат мечтите (на Копола)
06 Ноем. 2024

"Мегалополис" на Копола се сгромоляса в кината
30 Септ. 2024

"Мегалополис" на Копола сътвори нов мегагаф
22 Авг. 2024

Ф.Ф. Копола целува статистки в компрометиращо видео
27 Юли 2024

Съпругата на Франсис Форд Копола почина на 87
13 Апр. 2024

Кан посреща с почести Лукас и Копола
10 Апр. 2024

Мегапроектът на Копола "Мегалополис" бе показан за пръв път
29 Март 2024

15 от най-очакваните филми на 2024 година
01 Яну. 2024

Робърт де Ниро чукна 80 в компанията на Копола и Скорсезе
18 Авг. 2023

Копола след "Барбенхаймер": Предчувствам нова златна ера за киното
31 Юли 2023

Ал Пачино отказал ролята на Хан Соло в „Междузвездни войни“
22 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън