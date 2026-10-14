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Сър Брин Терфел отдава почит на великия бас Николай Гяуров

Световният оперен ас от Уелс гастролира в София между концерти в Шьонбрун и Австралия

Днес, 17:18
Сценичното присъствие на Брин Терфел съчетава вокална мощ, драматичен темперамент и изключителна театралност.
Сценичното присъствие на Брин Терфел съчетава вокална мощ, драматичен темперамент и изключителна театралност.

Сър Брин Терфел се завръща на сцената на Софийската филхармония за концерт на 18 октомври в зала "България" под диригентството на маестро Найден Тодоров. Програмата, подбрана от световния бас-баритон, ще преведе публиката през повече от два века музикална история – от Моцарт и Бетовен до Бродуей, от драматичните образи на руската опера до най-обичаните песни от световните мюзикъли.

Особено място в музикалната палитра на вечерта заема личната почит на Брин Терфел към великия български бас Николай Гяуров. Уелският оперен ас ще изпълни две произведения, които свързва с неговото наследство – ария от сцената на смъртта на царя от операта "Борис Годунов" на Модест Мусоргски и каватината на Алеко от едноименната опера на Сергей Рахманинов. Именно в изпълнение на Гяуров Терфел преди години чува за първи път тези две произведения. Днес, десетилетия по-късно, той ги включва в концерта като знак на признателност към един от най-големите баси в историята на операта.

Двете сцени разкриват различни лица на човешката трагедия. В "Борис Годунов" Мусоргски създава разтърсващ портрет на владетел, смазан от вината, страха и приближаващата смърт. В каватината Рахманинов акцентира върху самотата и душевната болка на човек, чиято любов се превръща в разрушителна страст. Това са произведения, които изискват от певеца много повече от внушителен глас, а именно – способност само за няколко минути да изгради цял драматичен свят, коментират музикални експерти. Но точно с подобни образи Брин Терфел е утвърдил репутацията си на един от най-ярките оперни артисти на нашето време. Неговото сценично присъствие съчетава вокална мощ, драматичен темперамент и изключителна театралност.

Програмата на 18 октомври обаче ще разкрие и другото лице на Терфел – артиста, който с еднаква убедителност владее и оперната трагедия, и музикалната комедия, и Бродуей.

В първата част публиката ще чуе знаменитата ария на Фигаро Non più andrai от „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт, арията на дон Пизаро от "Фиделио" на Бетовен и прочутата балада за Макхийт Mack the Knife от "Опера за три гроша" на Курт Вайл. Включени са още колоритният "Гопак" на Мусоргски и комичната ария на дон Манифико от "Пепеляшка" на Росини.

Втората част ще навлезе в света на мюзикъла. Един от най-разпознаваемите гласове на съвременната оперна сцена ще изпълни Some Enchanted Evening от "Южен Пасифик" на Ричард Роджърс – една от най-красивите любовни песни, създадени за Бродуей. Ще прозвучи и How to Handle a Woman от "Камелот" на Фредерик Лоу, а драматичната Stars от "Клетниците" на Клод-Мишел Шьонберг ще представи Терфел в образа на безкомпромисния инспектор Жавер.

Така в рамките на една вечер публиката ще премине от трагедията на Борис Годунов до романтиката на "Южен Пасифик", от мрачния свят на Курт Вайл до театралния блясък на Бродуей – през различни жанрове, епохи и характери. На  финала с подбрани бисове Терфел ще покаже и прочутото си чувство за хумор, обещават организаторите, както и способността си да превръща дори най-интимната песен в силно сценично преживяване.

 

Нова глава в една славна кариера

Сър Брин Терфел идва в София в началото на нов етап от своята кариера. Само месеци след назначаването му за първи артистичен директор на новосъздадената Oxford International Opera един от най-големите бас-баритони на нашето време ще излезе пак на сцената на Софийската филхармония под палката на маестро Найден Тодоров, по чиято покана се осъществява завръщането.

Новата оперна компания е създадена в партньорство с Филхармоничния оркестър на Оксфорд и неговия музикален директор Мариос Пападопулос. Първият ѝ сезон ще бъде открит в New Theatre Oxford с цялостна сценична продукция на "Тоска" от Пучини. В нея Терфел ще изпълни за последен път една от емблематичните си роли – барон Скарпия. Така назначението му бележи не просто нов пост, а преход от сцената към активното изграждане на следващо поколение оперни проекти и артисти.

Между летния си концерт с Виенската филхармония в Шьонбрун, началото на новата си работа в Оксфорд и поредицата от изяви в Австралия сър Брин Терфел отново включва София в своя международен календар.

В продължение на повече от три десетилетия Терфел е сред артистите, които определят стандартите в съвременното оперно изкуство. Кралската опера "Ковънт Гардън", Метрополитън опера, Виенската държавна опера, Миланската Скала и фестивалите в Байройт и Залцбург са сред сцените, на които той изгражда своите интерпретации на Вотан, Холандеца, Фалстаф, Скарпия и Фигаро. През 2023 г. милиони зрители го видяха и сред солистите на коронацията на крал Чарлз III.

Брин Терфел внимателно подбира своите ангажименти и не следва обичайния ритъм на непрекъснати концертни турнета. Именно затова повторното му гостуване след бравурния дебют през 2024 г. в София има особена тежест. Към момента концертът на 18 октомври е единственото публично обявено негово участие в Централна и Югоизточна Европа през есента на тази година. Малък брой билети за проявата на цени от 36 до 86 евро все още са налични на касата на зала "България" и в Ивентим.

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