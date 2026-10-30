Симфоници от 23 страни свирят в деня за размисъл

На 31 октомври - Хелоуин или Ден за размисъл преди изборния балотаж, според интересите - София ще посрещне оркестър без аналог на международната сцена. Филхармония "Текфен", многонационален състав с музиканти от 23 националности, гостува в зала "България" под диригентството на своя артистичен директор Азиз Шокахимов.

Солист тази вечер е един от най-ярките млади цигулари – 25-годишният Даниел Лозакович. В негово изпълнение ще прозвучи Концерт за цигулка и оркестър №1 от Шостакович, а във втората част Филхармония "Текфен" ще разгърне цялото си оркестрово богатство във Второ действие на балета "Лешникотрошачката" от Чайковски.

Филхармония "Текфен" е създадена през 1992 година като Черноморски камерен оркестър. Първоначално съставът обединява музиканти от 11 държави в Черноморския регион, а по-късно разширява своята география към Каспийско море и Източното Средиземноморие. Така оркестърът се превръща в общ музикален дом за изпълнители от 23 държави и получава символичното определение "Гласът на трите морета". Международният му облик позволява на оркестъра да съчетава европейската симфонична традиция с музикалното наследство на Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион.

През годините Филхармония "Текфен" се утвърждава като една от значимите частни музикални институции в Турция. Между 2019 и 2022 г. оркестърът е избран да открива Международния музикален фестивал в Истанбул, където си партнира със солисти като СонджинЧо, Кирил Герщайн и Ян Лисецки.

Първата част на концерта е посветена на едно от най-драматичните произведения в цигулковата литература – Концерт за цигулка и оркестър №1 в ла минор, оп. 77 от Дмитрий Шостакович. Солистът Даниел Лозакович е роден в Стокхолм през 2001 г., започва международната си кариера още като дете и днес работи с водещи оркестри и диригенти в Европа и САЩ. Лозакович свири на цигулката "ex-Sancy" на Антонио Страдивари от 1713 година, която има собствена забележителна биография. През годините той е свързан с големи имена от историята на цигулковото изкуство, сред които чешкият виртуоз Ян Кубелик, а повече от шест десетилетия е музикален спътник на легендарния Иври Гитлис.

На диригентския пулт в зала "България" застава Азиз Шокахимов – артистичен директор на Филхармония "Текфен" и музикален и артистичен директор на Страсбургската филхармония. Роденият в Ташкент диригент привлича международно внимание през 2010 година на конкурса "Густав Малер" в Бамберг, а през 2016 година печели наградата за млади диригенти на Залцбургския фестивал. Днес той работи с водещи европейски оркестри, сред които Лондонската филхармония, Виенските симфоници, Оркестърът на Париж и Симфоничният оркестър на Баварското радио.

Концертът е част от цикъла "Софийската филхармония представя световни оркестри", а билети все още има на касата на зала "България" и в Ивентим.