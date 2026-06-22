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Над 20 000 аплодираха панбалканска "Кармина Бурана"

Софийската и Северномакедонската филхармония и Симфоничният оркестър на Солун свириха заедно в Скопие

Днес, 12:11

С грандиозно изпълнение на "Кармина Бурана" от Карл Орф в Градския парк на Скопие завърши мащабният международен проект, който за първи път обедини на една сцена Софийската филхармония, Северномакедонската филхармония и Държавния симфоничен оркестър на Солун.

След концертите в София и Солун, финалът на проекта се състоя в Скопие пред повече от 20 000 души публика. Събитието беше излъчено директно по националната им телевизия и се превърна в едно от най-значимите културни събития на лятото в региона. Сред официалните гости на концерта бяха президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, министърът на културата и туризма Зоран Лютков и министърът на образованието Весна Яневска.

Над 200 музиканти от България, Северна Македония и Гърция – оркестранти, хористи и солисти – се обединиха под палката на маестро Найден Тодоров, инициатор и диригент на проекта. В изпълнението участваха още хорът на Северномакедонската опера и балет, детският хор "Пиколо" и хорът на музикалното училище в Солун. Солисти на вечерта отново бяха сопраното Ана Дурловски, тенорът Николас Спанос и баритонът Иво Йорданов.

Монументалната кантата на Орф прозвуча под открито небе с впечатляващ оркестров и хоров състав, а финалното изпълнение на "О, Фортуна" – един от най-разпознаваемите музикални фрагменти в света – беше посрещнато с продължителни аплодисменти и овации на крака.

Проектът, преминал през  София, Солун и Скопие, показа силата на културата да свързва хора и държави отвъд границите. Обединени на сцената, музикантите от трите страни изпратиха послание за сътрудничество, доверие и общо културно бъдеще.

След огромния успех на проекта Найден Тодоров вече обмисля неговото продължение. Идеята е инициативата, която събра на една сцена България, Гърция и Северна Македония, да прерасне в още по-мащабна платформа за културно сътрудничество с участието и на други държави от Югоизточна Европа. Амбицията е да бъде създадена своеобразна музикална мрежа на региона – проект, в който оркестрите на Югоизточна Европа да споделят сцена, публика и общи художествени идеи.

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Ключови думи:

Софийска филхармония, Кармина Бурана

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