MTV и Мадона подгряха старата слава

Две легенди от 80-те и 90-те години се срещнаха, за да подгреят старата слава и спомените на феновете. MTV - американската телевизия, създадена през 1981 г. като музикален канал, която преди година спря да излъчва в ефира си музика, все пак продължава да раздава наградите си Video Music Awards. Те бяха връчени тази нощ в театър "Пийкок" в Лос Анджелис, а церемонията с водещ Снуп Дог беше излъчена на живо по CBS и MTV, както и онлайн по Парамаунт плюс. По традиция наградените се избират от публиката с гласове в интернет.

И кого да награди бившата музикална телевизия? Друга легенда от своето време - 68-годишната Мадона. За разлика от именитите си връстници като Майкъл Джексън и Принс, които отдавна не са между живите, г-жа Чиконе не само продължава да е активна, но и неотдавна издаде своя нов албум Confessions II, пожънал критически и пазарен успех.

Ето защо след 23 години отсъствие от сцената на MTV VMA, тя се завърна с апломб и там. Мадона спечели цели 7 статуетки, а бе номинирана в 13 категории. Най-важната сред наградите й е тази за Изпълнител на годината, но тя получи и статуетки за Най-добър албум, Най-добро денс видео и Най-добро сътрудничество (със Сабрина Карпентър). Още преди да получи отличията, тя излезе на сцената, за да открие шоуто с енергични изпълнения на новите си хитове Bring Your Love (с участието на Карпентър) и Danceteria Afterhours (с Чарли XCX).

С 13 номинации в една година Мадона изравни постижението на Лейди Гага от 2010 г. Но както историците на поп културата припомнят, Лейди Гага, Тейлър Суифт и Бионсе едва ли щяха да съществуват в този си вид без проправения от Мадона път. Между 1986 и 1999 г. Мадона прибира общо 20 статуетки на MTV, а всяка нейна изява на сцената на наградите ги бележи със скандал: от търкалянето по булчинска рокля в Like a Virgin през 1984 г. до легендарната целувка с Бритни Спиърс и Кристина Агилера през 2003 г.

Другата голяма победителка на вечерта беше Тейлър Суифт, която си тръгна със (само) три отличия, но сред тях бе най-престижната награда на вечерта - Видеоклип на годината. Спечели я с Ophelia - първият сингъл от успешния албум на Суифт от 2025 г. The Life of a Showgirl. Суифт посвети приза на покойната Доли Партън, а с новата "реколта" общият брой на видео музикалните отличия на MTV в кариерата й достигна 33. Преди това Тейлър Суифт поделяше рекорда с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди, припомня Ройтерс.

По-рано по време на церемонията Суифт получи първата награда на MTV за артистичен режисьор. 36-годишната певица е написала сценария и е режисирала 18 от приблизително 60-те си видеоклипа през кариерата си. По време на наградното шоу Тейлър Суифт за първи път представи и клипа към новия си сингъл Patient Zero. Във видеото участват Дакота Джонсън и Колин Фарел в ролята на двойка в нездравословна връзка.