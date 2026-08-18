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Мадона отпразнува рождения си ден на Корфу

На 68 поп звездата избухна с нов албум

Днес, 10:22
Мадона на корицата на новия си албум Confessions II, първи от 7 години насам.
Мадона на корицата на новия си албум Confessions II, първи от 7 години насам.

Мадона е отпразнувала 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу заедно с членове на семейството и близки приятели, за чието пристигане е ангажирала частен самолет, съобщава британският в. "Сън".  Американската попзвезда е избрала за едноседмичния си престой уединена вила в северната част на острова, която разполага със собствен достъп до морето и частно пристанище, а за празненствата певицата е наела яхта. На острова на Джералд Даръл, който се намира в Йонийско море в северозападната част на Гърция, ежегодно почиват и много българи.

Сред гостите на рождения ден на звездата на 16 август са били приятелят на Мадона Аким Морис, синът ѝ Роко Ричи и дългогодишната ѝ приятелка, шведската дизайнерка Беа Окерлунд. Певицата е организирала и вечеря на открито с традиционна гръцка кухня и местна музика, твърди "Сън", позовавайки се на свои източници.

По време на престоя си в Гърция Мадона е посетила и манастира Варлаам в Метеора. Тя е пътувала до района с частен хеликоптер и се е срещнала с игумена на манастира. 

Мадона е поредната световноизвестна знаменитост, избрала Гърция за лятната си почивка. Според Greek Reporter през това лято страната са посетили и актьорите Матю Макконъхи, София Вергара и Кейт Хъдсън, както и Джъстин и Хейли Бийбър и други известни личности. 

Преди малко повече от месец попзвездата издаде 15-ия си студиен албум Confessions II, продължение на Confessions on a Dancefloor от 2005 г. Той съдържа 16 парчета в стил денс-поп и бележи ново сътрудничество между Мадона и продуцента и съавтор Стюарт Прайс. В продукцията участват още Мартин Гарикс, Cirkut и Андрю Уат, сред гост изпълнителите са Сабрина Карпентър, Стромае и дъщерята на певицата Лола Леон, а критиката го определя като най-силния ѝ проект от две десетилетия насам. 

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