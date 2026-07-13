Midalidare Rock се стяга за догодина с Dropkick Murphys

През изминалия уикенд шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley разтърси долината на виното край чирпанското село Могилово. Над 33 000 души посетиха трите дни на фестивала. По традиция на финала му бяха обявени датите за догодина - 9, 10 и 11 юли, а също и първият хедлайнер - Dropkick Murphys. Това се случи след концерта на метъл легендите Helloween, с който немската банда отбеляза 40 години на сцена и сложи точката на тазгодишната концертна програма.

За първи път у нас публиката се срещна с пънк-рок легендите Bad Religion. Преди тяхната изява фестивалът беше открит от Славея Иванова, победителка в "Гласът на България" 2024, която представи бандата Seya Nightingale, създадена специално за участието им на Midalidare. На сцената в първата вечер се качиха още Tidal Dreams, Eclipse и Visions of Atlantis.

Събота беше денят на Powerwolf. Всяка песен от сета им беше съпровождана от огън и светлини, допълнени с театрално шоу и много грим. Преди тях публиката се срещна с Gotthard, които бяха хедлайнер на първото издание на фестивала през 2017-а и споделиха колко са впечатлени от развитието и мащаба на Midalidare Rock 2026. Korpiklaani, Warkings и The Baboon Show бяха другите банди за деня, които поддържаха настроението.

"Тиквите" от Helloween закриха фестивала с шоу, в което представиха 40 години история. В последния ден на сцената се качиха още Gloryhammer, Ashes of Ares, Hardcore Superstar и Burning Witches, които толкова харесаха фестивала, че отказаха да си тръгнат в предвидения час и останаха да се забавляват до края.

Изявата на Dropkick Murphys ще е на 10 юли 2027 г., а билетите за следващия Midalidare Rock In The Wine Valley ще бъдат пуснати в продажба от 16 юли т.г. Деца до 12 години отново ще влизат безплатно с пълнолетен придружител с билет.

Гостите се определят като рокендрол аутсайдерите от Бостън, превърнали се в шампиони, посочват организаторите в официалната си фейсбук страница. Дискографията им включва четири поредни дебюта на албуми в топ 10 на Billboard (Turn Up That Dial, 11 Short Stories Of Pain & Glory, Signed and Sealed in Blood, Going Out In Style), както и златния албум от 2005 г. The Warrior’s Code, в който е класиката I’m Shipping Up To Boston, отличена с двойна платинена плоча и добила световна популярност с получилия четири награди "Оскар" филм "От другата страна" на Мартин Скорсезе.

Музиката на Dropkick Murphys е генерирала половин милиард стрийма, групата е продала над осем милиона копия по целия свят и е изнасяла концерти на няколко континента. Официалната благотворителна организация на Dropkick Murphys - The Claddagh Fund, е събрала милиони в подкрепа на неправителствени организации, които помагат на деца, ветерани и за възстановяване от зависимости.