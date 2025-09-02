Midalidare Rock се стяга за догодина: ето първия хедлайнер

Helloween е първият хедлайнер на предстоящия догодина фестивал Midalidare Rock in the Wine Valley край старозагорското с. Могилово. Легендарната германска банда ще отпразнува 40-годишнината си със световно турне, което ще премине и през България. Това е обяснимо: групата е гостувала многократно и винаги се е радвала на топъл прием у нас. Както вече е известно, Midalidare 2026 ще се проведе от 10 до 12 юли, а "тиквите" ще излязат на сцената в последния ден.

С 15 златни, шест платинени награди и над десет милиона продадени албума, групата отбелязва своя юбилей с нов албум Giants & Monsters. Записът е втори в обединения състав на Helloween с тримата вокалисти – Кай Хансен, Михаел Киске и Анди Дерис и е описван като "най-разнообразното и динамично" издание в кариерата им.

Първите дати от европейското им турне, което започва в средата на октомври, бяха разпродадени веднага, а сетлистът ще включва класики, по-нови песни и някои истински изненади. "Горди сме, че успяхме да договорим HELLOWEEN да дойде в България именно на Midalidare Rock In The Wine Valley. Очакванията към новия им албум и турнето са много големи и ние като рок фенове също нямаме търпение да ги видим на живо на нашия фестивал“, споделят организаторите.

Що се отнася до билетите за Midalidare 2026, те са вече в продажба в Eventim, OMV, Билетен център на НДК, "Технополис" и "Български пощи". По традиция деца до 12 години влизат безплатно, но с пълнолетен придружител с редовен билет.

Тазгодишното, пето издание на Midalidare Rock In The Wine Valley събра около 50 хиляди души за трите си дни, в които край Могилово се изявиха Manowar, W.A.S.P., Алис Купър и мн. др. А веднага след приключването му феновете изкупиха всичките 1000 билета "на зелено" за следващата година за космическите две минути и половина, показвайки недвусмислено високата си оценка за фестивала и организацията му.