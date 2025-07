Manowar: България е земята на истинските метъл воини

Седмица след изпълнението си на фестивала "Мидалидаре" край село Могилово метъл ветераните от Manowar решиха да направят пореден комплимент към многобройните си български почитатели. Основателят и басист на групата Джоуи ДиМайо записа и разпространи чрез организаторите патетично благодарствено видео, в което показва завидно познаване на българската география и история - от Иван Асен до Васил Левски. "България е земята на истинските метъл воини", заключава музикантът след пет гастрола на родна сцена.

Легендите от 80-те свириха за първи път в България през юли 2007 г. в Каварна, завършвайки с емоционално изпълнение на националния ни химн. Предишното им гостуване бе преди шест години, а на 11 юли те отново въодушевиха над 15 хил. почитатели на Midalidare.

Двучасовият концерт на Джоуи ДиМайо (бас), Ерик Адамс, (вокали), Майкъл Анджело Батио (китара) и Дейв Чидирик (барабани) бе оценен от професионалисти и публика като най-добрия на Manowar досега у нас. Изпълнителите на The Crown and the Ring традиционно завършиха с химна, което вече е тяхна запазена марка при изявите им на родна земя, и развети на сцената български знамена. ДиМайо отново произнесе прочувствена реч, с която обясни безкрайната си любов към страната ни и несломимата връзка на Manowar с местните фенове.

Успехът на тазгодишното издание на Midalidare Rock in the Wine Valley, в което взеха участие и W.A.S.P., Алис Купър и Доро бе толкова голям, че първите 1000 промоционални билета, пуснати "на зелено" за фестивала догодина (без изобщо да е ясно кой ще свири на него) бяха разграбени за рекордните 2.5 минути.