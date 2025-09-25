И Twisted Sister ще чества 50-годишнина у нас

Страната ни продължава да функционира като гробище за домашни любимци в сферата на рокендрола, но затова пък публиката не спира да се радва на тези инициативи. След като бе обявено, че през 2026 г. две някога големи групи - "Форинър" (в столичната "Арена 8888") и "Айрън Мейдън" (на стадион "Васил Левски") ще включат България в турнетата, с които честват 50-годишнината си на сцена, това ще направят още едни техни връстници.

Twisted Sister ще празнува 50 години на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley край чирпанското село Могилово. Бандата, която даде на света We’re Not Gonna Take It и I Wanna Rock, ще отбележи половин век кариера световно турне през 2026 г. В България те ще свирят на 10 юли, откривайки фестивала догодина. Twisted Sister са гостували у нас основно в първото десетилетие на века, когато изнесоха концерти в Каварна по времето на "кметъла" и в Ловеч.

През 1984 г., след почти десетилетие на доминация и рекордна посещаемост в клубовете из Ню Йорк (включително и като единствените без договор за запис, които два пъти изчерпват билетите за историческия Palladium Theater), Twisted Sister достига международна слава. Известни стават не само с песните си, но и със скандалните костюми и театрални изпълнения на сцената.

Равносметката от изминалите 50 години: We're Not Gonna Take It и I Wanna Rock са двете най-лицензирани песни в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама; над 35 милиона продадени албума по целия свят; 31 сертификата за сребърни, златни, платинени и мултиплатинени албуми в 8 държави; едни от най-зрелищните видеоклипове в златната ера на MTV.

Основателят, китарист и мениджър Джей Джей Френч описва нещата така: "На 2 февруари 1976 г. в едно малко барче, наречено The Turtleneck Inn..., Дий Снайдър, Еди Оджеда и аз се нарекохме Twisted Sister и стоим рамо до рамо вече почти пет десетилетия, преживявайки множество промени в състава и хиляди изяви. Гордеем се, че празнуваме постижение, което някога изглеждаше немислимо: 50-годишен юбилей!! Създадохме музикално и изпълнителско наследство, което вдъхновява и ще продължава да вдъхновява милиони фенове по целия свят. Twisted Forever, Forever Twisted!"

Китаристът Еди добавя: „Петдесет години по-късно Twisted Sister все още е саундтракът на всеки бунтовник с кауза!“, а фронтменът Дий завършва: "Ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да виждат след петдесет години (!), как може да не отговориш на призива?".

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе за шести път от 10 до 12 юли 2026 г., а билетите вече са в продажба в Eventim, OMV, Билетен център на НДК, "Технополис" и "Български пощи". По традиция децата до 12 години влизат безплатно, ако имат пълнолетен придружител с билет.

По-рано през септември бе обявен и хедлайнерът за последната вечер на фестивала догодина - "Хелоуин", които пък честват 40-годишнината си като група. "Тиквите" ще свирят на 12 юли.

Тазгодишното издание на Midalidare събра около 50 хиляди души за трите си дни, в които край Могилово се изявиха Manowar, W.A.S.P., Алис Купър и мн. др. Веднага след приключването му феновете изкупиха всичките 1000 билета "на зелено" за следващата година за космическите две минути и половина, показвайки недвусмислено високата си оценка за фестивала и организацията му.