Twisted Sister отмениха юбилейно турне и няма да идват на "Мидалидаре"

Здравословни проблеми на вокалиста на Twisted Sister Дий Снайдър доведоха до отмяната на световното турне на групата. То трябваше да мине и през България като част от фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley, съобщават организаторите на събитието.

"За съжаление, Twisted Sister отменят турнето си по повод 50-годишнината. Поредица от здравословни проблеми на вокала Дий Снайдър налагат отмяната на планираните концерти, започващи на 25 април в Бразилия и продължаващи през лятото. Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици. Очаквайте новини", информират от мениджмънта на групата.

Бандата, която даде на света We’re Not Gonna Take It и I Wanna Rock, планираше да отбележи половин век кариера с голяма концертна обиколка през настоящата година. В България музикантите трябваше да свирят на 10 юли, откривайки фестивала "Мидалидаре". Twisted Sister са гостували у нас основно в първото десетилетие на века, когато изнесоха концерти в Каварна по времето на "кметъла", и в Ловеч, но и в първото издание на фестивала край Чирпан преди 9 години. В световен мащаб те се прочуха в началото на 80-те не само с песните си, но и със скандалните костюми и театрални изпълнения на сцената.

"Пожелаваме бързо възстановяване на Дий Снайдър, който остави своята следа на Midalidare Rock In The Wine Valley по време на първото ни издание през 2017 година. И за нас тази новина е шокираща, но започваме работа по намирането на достоен хедлайнер, който да замести Twisted Sister", се казва в прессъобщението от фестивала.

След обявяването на новото име притежателите на еднодневни билети ще имат срок от един месец, в който могат да ги върнат на мястото им на закупуване и да си получат парите обратно. В противен случай могат да ги използват без нужда от презаверяване, допълват от Midalidare Rock. Фестивалът в чирпанското село Могилово тази година ще се проведе за шести път от 10 до 12 юли. В другите две вечери като хедлайнери ще се изявят Helloween, които на свой ред честват 40-годишнина, и Powerwolf.

Миналогодишното издание на Midalidare събра около 50 хиляди души за трите си дни, в които край Могилово се изявиха Manowar, W.A.S.P., Алис Купър и мн. др. Веднага след приключването му феновете изкупиха всичките 1000 билета "на зелено" за следващата година за космическите две минути и половина, показвайки недвусмислено високата си оценка за фестивала и организацията му.