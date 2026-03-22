Чешкият "Диригентът" получи голямата награда на "София филм фест"

"Диригентът" на чешкия режисьор Ондржей Провазник получи голямата награда на 30-ия "София филм фест". Церемонията по награждаването се състоя снощи преди премиерната за България прожекция на "Остров Амрум" на режисьора Фатих Акин в зала 1 на НДК.

Отличието обяви унгарският режисьор и председател на журито на СФФ Дьорд Палфи. "Много ми се искаше да опозная прекрасния град София, но, уви, не успях да изляза от кинозалата, защото имах да гледам 12 пълнометражни и 12 късометражни филма. Когато приех тази нелека задача, Стефан Китанов ми каза, че накрая няма да мога да гледам от умора, но истината е, че имах възможността да се срещна с прекрасни колеги от международното жури и в крайна сметка успяхме да постигнем консенсус и да присъдим наградата на Ондржей Провазник за неговия филм "Диригентът", каза Дьорд Палфи.

Режисьорът Ондржей Провазник каза, че работата му по отличения филм е била изключително предизвикателна и вълнуваща: "Имал съм много щастливи, но и много трудни моменти, тъй като филмът се занимава с едни никак леки теми, които, освен всичко, са почерпени от действителността. После дойдоха първите срещи с публиката - те бяха дълбоко вълнуващи, положителни, но понякога и противоречиви, именно защото филмът е основан на действителни факти и събития, но независимо от всички трудности и последвали радости, съм изключително щастлив, че стигнах до днешния ден". "Диригентът" получи и Наградата на ФИПРЕССИ, определена от журито на Международната асоциация на филмовата критика.

13-годишната актриса Мария Петрова получи почетен диплом за участието си във филма "Дръж се за мен" на режисьорката Мирсини Аристиду, а награда за режисура в конкурса за първи и втори филм на СФФ получи режисьорката Ралица Петрова за "Лъст".

Специалният гост на 30-ия „София филм фест“ - полският актьор Ян Енглерт, получи "Наградата на София" на Столична община и СФФ за принос в световното киноизкуство. "Става въпрос за един актьор, който пред 50 години, съвсем млад и непознат, нито за своята родна публика, нито за българската, стана култово лице в българското кино. Изигравайки ролята на отец Ередия в "Осъдени души", Ян Енглерт се запечата в съзнанието на българския зрител до ден днешен. Хората го помнят, обичат и наистина е огромно удоволствие за нас, че той е гост на СФФ и че представи последната си главна роля във филма "Кръстопът", каза Боряна Пунчева.

"От последната ми среща с българското кино минаха 50 години. В Полша за 50 години брак се говори, че е златна сватба. Тази награда, която получавам днес, е подарък за тази моя златна сватба", каза на български език Ян Енглерт. "Благодаря на директора на СФФ за това, че ме покани, и искам да изразя възхищението си от това, че в една страна, която е толкова близка до Полша, сте успели в продължение на 30 години да задържите този прекрасен фестивал. Мисля, че започваме да живеем в един преломен момент за нашата цивилизация и всички предчувстваме, че в най-скоро време нещо ще се случи. Надявам се, че изкуството, това, което е неизмеримо и се измъква на алгоритмите, ще ни позволи да преживеем това трудно време, в което живеем. Всички трябва да разберем, че не бива да позволим на количеството да вземе надмощие над качеството - да се измъкнем и да избягаме от алгоритмите. Както е казал нашият велик полски поет Юлиуш Словацки: "Нека живеем така, че да се превърнем в ангели", каза още Ян Енглерт.

Младежкото жури на фестивала определи за най-добър филм от конкурсната програма на СФФ лентата "Дъщерята на кондора" на режисьора Алваро Олмос Торико. Пак той получи и "Специалната награда на журито".

"Наградата на публиката", която се избира от зрителите на фестивала, бе присъдена на Женевиев Дулуд дьо Сел за нейния филм "Нина Роза" - канадско-българска копродукция с Галин Стоев в главната роля, която вече спечели "Сребърна мечка" за сценарий на току-що завършилия фестивал "Берлинале".

С "Награда за най-добър български филм" беше отличена лентата на режисьора Александър Косев "Жени извън употреба", а наградата на гилдията на българските кинокритици за филм от Балканския конкурс бе присъдена на "Made in EU" на Стефан Командарев. В Балканския конкурс журито в състав Андрей Плахов, Ваня Райнова и Джон Пол Дейвидсън отличи и филма "И Бог няма да помогне" на Хана Юшич. "Награда за най-добър балкански филм" получи "Майка Тереза" на Теона Митевска. "Правенето на кино е колективно занимание, затова благодаря на целия екип, който работи по създаването на филма, на всички мои близки, на брат ми, на цялото ми семейство, защото тази вечер е нещо уникално", каза македонската режисьорка.

"Награда за български късометражен филм" на стойност 9 500 евро (1 500 евро парична премия и 8 000 евро в постпродукционни услуги, осигурени от "Доли медия студио"), бе присъдена на "Балконада" на Ива Токмакчиева.

Директорът и основател на "София филм фест" Стефан Китанов представи от сцената екипа си, с мнозина от които той е работил във всичките или в почти всичките три десетилетия на фестивала. И обеща - заради отсъствието на бележити гости тази година - честването на 30-годишния юбилей да продължи и догодина, в изданието от март 2027-а.

А въпреки че наградите бяха раздадени, прожекциите на фестивала продължават с пълна сила до 31 март.