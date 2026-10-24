Атанас Атанасов разследва отвличане на дете във Варненския театър

Изтъкнатият актьор и режисьор проф. Атанас Атанасов подготвя в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, свой прочит на театралния трилър „Карнавал“ от прочутия каталунски драматург Жорди Галсеран. Премиерните представления са насрочени за 29 и 30 октомври на сцена Филиал.

Атанас Атанасов е избрал за участие в спектакъла актьорите Веселина Михалкова, Симеон Лютаков, Константин Соколов, Габриела Боева, Милвана Христова и Георги Георгиев. Сценографията е на Светослав Кокалов, костюмите са проектирани от Петя Стойкова, а композитор е Павел Терзийски.

…Едно отвличане. Един невъзможен ултиматум. И престъпление, което се разиграва пред очите на всички. Какво се случва, когато престъплението се превърне в публично шоу, а човешката трагедия – в съдържание за гледане на живо? Къде свършва любопитството и къде започва емпатията? Или обратното?... Това са част от наболелите въпроси, които спектакълът ще постави на вниманието на зрителите.

В центъра на историята са полицейско разследване и ултиматум, който сякаш няма възможно решение. Отвличане на дете поставя полицията пред жестока игра с времето. Похитителят диктува правилата, а случващото се се превръща в зрелище, излъчвано на живо в Интернет. С всяка следваща стъпка разследването става все по-непредвидимо, а границата между истина и манипулация започва да се размива. Кой контролира играта? Кой наблюдава и кой участва в нея? И докъде може да стигне човек, когато е поставен пред избор без правилен отговор? Напрежението на сцената расте с всяка минута. Но „Карнавал“ е спектакъл, който не просто ще държи в напрежение, а ще провокира размисъл. Зад криминалния сюжет се крият неудобни истини за обществото, което наблюдава чуждата трагедия отстрани.

Този спиращ дъха психологически трилър за престъплението, човешките реакции и етичните граници разглежда обществото като своеобразен карнавал. Или бал с маски, в който най-голямата загадка понякога е не кой е виновен, а какво се случва с всички останали. Съчетавайки динамиката на криминалното разследване със силата на класическата драма, „Карнавал“ е история за доброто и злото, вината и отговорността, страха и моралния избор. История за свят, в който човешката трагедия може да се превърне в публичен спектакъл, а зрителят неизбежно се оказва част от него, подсказват от творческия екип. Каталунският драматург Жорди Галсеран, познат на световната и на българската публика с пиесите си „Методът Грьонхолм“, „Дакота“, „Верига от думи“, „Канкун“, „Бурунданга“, „Фицрой“, „Кредитът“ и др., изгражда в „Карнавал“ същински лабиринт от обрати и морални дилеми, който държи публиката в неизвестност до самия финал.

В многостранната си творческа кариера големият актьор Атанас Атанасов се изявява и като режисьор на редица спектакли в Народен театър „Иван Вазов“, Театър 199, театър „Българска армия“, театър „Възраждане“, ДТ „ Николай Масалитинов“ – Пловдив, Учебен театър НАТФИЗ и т.н. В ДТ „Стоян Бъчваров“ с голям успех се играят постановките му „Любовникът от ZanziБар“ от Ели Саги и „Клетка за пеперуди“ от Жан Поаре. „Карнавал от Жорди Галсеран“ е третият му режисьорски проект с варненски адрес.

Зад визуалния свят на „Карнавал“ стои Светослав Кокалов – едно от утвърдените имена в българската сценография, художник с впечатляваща творческа биография и международно признание. Той превръща пространството в част от историята, а сцената – в свят, в който нищо не е такова, каквото изглежда. В „Карнавал“ сценографията е не просто фон на действието, а част от атмосферата на криминалния трилър, в който напрежението се вдига на макс, а истината се изплъзва. Авторът на костюмите Петя Стойкова също е художник, чието творчество бележи ярка следа в българския театър. Нейният професионален път минава през драматичния и кукления театър, операта, балета и телевизията, а работата ѝ е отличавана с престижни награди.

Пиесата "Карнавал" не е непозната и за столичната публика. Преди окло 15 години младата режисьорка Василена Радева я постави на сцената на Младежкия театър "Николай Бинев" под заглавие "Карнавал.com", а в спектакъла тогава участваха някои от звездите на трупата като Койна Русева, Ангелина Славова, Деян Ангелов.