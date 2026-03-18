Новият електрически BMW i3 идва с 900 км автономен пробег

BMW представи i3 – вторият модел, базиран на новата електрическа платформа Neue Klasse, след iX3. Подобно на новия SUV, пуснат миналата година, този седан също е изграден върху архитектура, разработена изключително за автомобили с батерии. Затова и механично той няма нищо с настоящата Серия 3 с двигател с вътрешно горене (ДВГ), която вече е в края на кариерата си.

На мястотf на Серия 3 ще дойде ново поколение на най-успешния модел на BMW в историята, подобно по стил на показаното преди дни i3, но все пак различно по техника. И именно заради тази безпрецедентна техническа база германският производител успя да направи решаваща крачка напред по отношение на скоростта на зареждане и автономията, която, благодарение и на по-аеродинамичните форми на седана (в сравнение със SUV), обещава да бъде рекордна - до 900 км в цикъла на хомологация на WLTP.

Разбира се, макар името да е същото, новият BMW i3 няма нищо общо с предишния компактен модел, пуснат през 2013 г. Електрическият седан е дълъг 476 см, широк 187 см и височина 148 см, като предлага много щедро междуосие от 290 см. Специализираната електрическа платформа позволява да се използвате по-добре общите размери с много по-просторно пътническо отделение в сравнение с предишната BMW 3-Series, особено за тези, които седят отзад.

Стилът на BMW i3 се вписва в новия дизайнерски език на Neue Klasse, вече използван при iX3, и го адаптира към седан, без да губи класическите референции на 3-Series. Пропорциите са типични за баварските седани - дълъг капак, задно пътническо купе и намалени надвеси, но с по-прости линии и по-малко обработени повърхности, в сравнение с миналото.

Предната част е един от най-иновативните елементи - огромната бъбрековидна решетка вече е по-тънка и по-хоризонтална и се интегрира с фаровете и сензорите на асистентите за шофиране в една лента. Преди тя играеше основна роля в новите модели на BMW, но вече изчезва и всичко изглежда по-чисто, с лек подпис, който напомня на четирите фара на BMW, но по много по-осезаем начин.

Отстрани каросерията е много гладка - малко ребра, големи повърхности, с равни дръжки за подобряване на аеродинамичната ефективност. Зад тях фаровете са тънки и развити хоризонтално, с триизмерна светеща графика.

И тук повърхностите са опростени - като цяло BMW i3 се фокусира върху по-чист и по-малко "натоварен" дизайн, в сравнение с последните модели. Но си остава моментално разпознаваем като 3-Series, благодарение на елементи като „извивката Hofmeister’’ (т.е. - конкретния разрез на прозорците на задната колона), който отново става по-изразен от другите скорошни модели на BMW.

Интериорът на i3 следва същата философия, вече видяна при iX3 - материалите са предимно устойчиви и приятни на допир, с тапицерия, която също се фокусира върху използването на рециклирани компоненти, без да създава усещане за икономии. Настройката е категорично минималистична - линиите са прости, а присъствието на физически ключове е сведено до минимум, като почти всички функции са концентрирани в дигитални системи.

Най-забележителният елемент е системата BMW Panoramic Vision - информационна лента, която се простира в основата на предното стъкло от едната до другата колона и заема мястото на традиционното табло.

Тя има триизмерен ефект и винаги е видима, не само за водача, но и за пътниците. Информацията може да бъде персонализирана интуитивно - от 17.9-инчовия централен дисплей избирате съдържание (навигация, данни за пътуване или друга информация) и го плъзвате към горната лента, подобно на иконите на смартфоните.

Системата завършва с head-up дисплея (по избор), който проектира основната информация директно в зрителното поле на шофьора с много ясно рендериране и добър триизмерен ефект. Големият централен екран остава истинския контролен център на колата, като оттук може да се управлява практически всичко – от навигация до климатик и някои функции на седалките.

Първа на пазара излиза версията i3 50 xDrive, с два електрически мотора – по един на ос, които гарантират задвижване на всички колела. Мощността достига 469 к.с., с въртящ момент от 645 Nm, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 4.7 секунди. Шестото поколение на технологията BMW eDrive дебютира под каросерията със синхронен мотор отзад и асинхронен отпред - решение, създадено да подобри ефективността и общата ефективност.

Задният двигател, който е по-ефективен, работи във всички ситуации, докато предният се намесва, само когато е необходимо повече сцепление или мощност - например при най-решаващи ускорения или на повърхности с ниско сцепление. Това намалява разхода на енергия, без да жертва производителността и безопасността на задвижването на всички колела.

Батериите използват нови, по-енергийно плътни цилиндрични клетки и са интегрирани директно в структурата на автомобила (клетка към пакет), което помага за увеличаване на твърдостта и намаляване на въглеродния отпечатък. Капацитетът все още не е деклариран, но обявените 900 км автономност предполагат много голям акумулатор (над 100 kWh). Очакват се и други версии в бъдеще, както с предаване на задните колела, така и с по-малък батериен пакет или пък с висока производителност - от спортния отдел BMW M.

Един от най-интересните аспекти на новия BMW i3 е зареждането. Благодарение на архитектурата от 800 волта, i3 може да достигне до 400 kW в постоянен ток, което означава, че може да възстанови до 400 км пробег за около 10 минути при идеални условия. Зареждане от 10 до 80% отнема малко над 20 минути.

Освен това BMW i3 поддържа двупосочно зареждане - може да връща енергия в дома или да захранва външни устройства, ефективно превръщайки се в пауърбанк на колела. Новият BMW i3 ще пристигне в дилърската мрежа до края на 2026 г., като се очаква начална му цена да е около 60 000 евро.