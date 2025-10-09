Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

BMW iX3 срещу Mercedes-Benz GLC: кой ще спечели?

Сравнение между моделите, които ще играят основна роля за бъдещето на двете марки в ерата на електрификация

Днес, 12:29
BMW iX3 50 xDrive
BMW
BMW iX3 50 xDrive

Два от най-важните електрически автомобили от емблематични производители - BMW и Mercedes-Benz, направиха своята световна премиера на автосалона в Мюнхен. iX3 и GLC с EQ технология ще играят основна роля за бъдещето на двете марки в ерата на електрификация, която започва. И битката за клиенти между тях обещава да бъде епична. Кой от двата автомобила е по-впечатляващ?


Дизайн

Мястото на срещата на Mercedes-Benz и BMW от новата ера е изложението в Мюнхен, но подробности за тях се появиха още преди премиерата. Миналогодишният концепт подсказва в каква посока се променя баварският дизайн при моделите Neue Klasse (електрическите модели на BMW от ново поколение).

Същото се отнася и за дизайна на Mercedes-Benz, който залага на ярко осветена решетка, крещящи триъгълници във фаровете и нова задна оптика. Този стил със сигурност няма да остави никого равнодушен.


Особености при BMW iX3
    • Прибиращи се дръжки на вратите;
    • Ново - компактни и тесни "ноздри" с осветление;
    • Мощна LED оптика с осветление;
    • Колела – 20 до 22 цола;
    • Коефициент на аеродинамично съпротивление: 0.24.


Особености на Mercedes-Benz GLC с EQ технология
    • Нови фарове – по-ярки и енергийно ефективни;
    • Интелигентна динамична система за завиване;
    • Мрежа с 942 светещи блока;
    • Възможност за показване на анимации на скарата;
    • Коефициент на аеродинамично съпротивление: 0.26.


Каросерия и шаси

BMW iX3 е изграден на нова платформа и се различава от X3 с ДВГ в почти всичко - дори индексите на моделите са различни. Размерите на новия модел са 4782x1895x1635 мм с междуосие 2897 мм. С другидуми: електрическият кросоувър е малко по-дълъг от обичайния X3, разстоянието между осите е по-голямо, но iX3 е по-компактен на ширина и височина. И този SUV стои по-ниско - пътният просвет е само 176 мм.

Практичността на iX3 е завладяваща, защото за първи път моделът предлага две багажни отделения: традиционно 520-литрово задно, което може да се трансформира в 1720-литрово пространство (при прибран диван) и малко, 58-литрово отделение под предния капак. Не е много, но досега то липсваше.

Междуосието на Mercedes-Benz GLC с електрическия автомобил EQ Technology е 2972 мм, което се отрази на пространството вътре (+13 мм за седящите отпред и +47 мм за пътниците отзад). Има и повече място над главите. Размерите са 4845x1913x1644 мм и, както при BMW, има два багажника. Задното отделение предлага 570 литра по подразбиране и до 1740, когато диванът е сгънат, докато слотът за двигателното отделение (424x532x395мм) предлага 128 литра за нещо компактно. Самият преден багажник се отваря електрически.

Окачването на Mercedes-Benz е независимо пружинно, но се предлагат допълнителни компоненти от S-класата: адаптивна пневматика, плюс управление на задните колела под ъгъл до 4,5 градуса. BMW не може да се похвали с това.


Размери

BMW iX3
    • Размери: 4782x1895x1635 мм;
    • Междуосие: 2897 мм;
    • Тегло: 2285 кг;
    • Салон: 5-местен;
    • Багажно отделение: 520/1720 л;
    • Преден багажник: 58 л.


Mercedes-Benz GLC с EQ технология
    • Размери: 4845x1913x1644 мм;
    • Междуосие: 2972 мм;
    • Тегло: не се съобщава;
    • Салон: 5-местен;
    • Багажник: 570/1740 л;
    • Преден багажник: 128 л.


Задвижване

И двата кросоувъра разчитат на електромотори и предлагат задвижване на четирите колела, но основните показатели се различават.

BMW, в единствената версия 50 xDrive досега, е оборудван с два електрически двигателя: индукционен (мощност 167 к.с. и максимален въртящ момент 255 Nm) отпред и синхронен (326 к.с. и 435 Nm) отзад. Комбинираната мощност на силовия дует е 469 к.с. и 645 Nm, а това е достатъчно, за ускорение до 100 км/ч за 4,9 секунди. 

Максималната скорост на почти 2,3-тонния iX3 е ограничена до 210 км/ч. Самата задвижваща система също е интересна по свой начин - тя е по-лека, по-ефективна и по-евтина за производство. в сравнение със "зелените" задвижвания от предишни години.

Противникът от Щутгарт също е двумоторен, но по-мощен. Чифт синхронни двигатели от топ версията на GLC 400 4Matic произвеждат максимум 489 к.с. и 800 Nm тяга. Кросоувърът Mercedes-Benz официално се нуждае от 4,3 секунди, за да ускори до 100 км/ч, което е забележимо по-бързо от BMW, но максималната скорост е същата - 210 км/ч.


Динамика

BMW iX3 50 xDrive
    • Мощност: 469 к.с.;
    • Ускорение до 100 км/ч: 4,9 секунди;
    • Максимална скорост: 210 км/ч;
    • Тегло на тегленото ремарке: 2000 кг.


Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
    • Мощност: 489 к.с.;
    • Ускорение до 100 км/ч: 4,3 секунди;
    • Максимална скорост: 210 км/ч;
    • Тегло на тегленото ремарке: 2400 кг.


Батерии

Усъвършенстваната електрическа основа на двата кросоувъра позволява да се шофира много, да се изразходват икономично наличностите и да се зареждат бързо, включително с помощта на рекуперация при забавяне.

Тяговата батерия BMW iX3 50 xDrive с мощност 108,7 кВтч е готова да осигури до 805 км пробег според цикъла WLTP . Батерийнният модул, вграден в силова структура на тялото, е сглобен от нови, усъвършенствани клетки и приема висок (до 400 kW) ток на зареждане, така че е възможно да се захранва електрически автомобил от 10 до 80% от особено мощни станции за 21 минути. А 10-минутна сесия е достатъчна, за да добави около 370 км на iX3. 

Електрическият пълнеж на Mercedes също е впечатляващ. Кросоувърът разчита на литиево-йонна батерия с висока плътност от 94 кВт, която ще осигури 713 км пробег, а силовата електроника може да получи ток на зареждане до 330 kW (преобразувателят позволява да се използват 400-киловатови станции). Това ще позволи, по-специално, да се получи енергия за 303 км (според WLTP) само за 10 минути с мощен заряд.


Автономност

BMW iX3 50 xDrive 
    • Капацитет на батерията: 108.7 kWh;
    • Обхват според WLTP: 805 км;
    • Заряд след мощно 10-минутно зареждане: до 372 км.


Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
    • Капацитет на батерията: 94 kWh;
    • Обхват според WLTP: 713 км;
    • Заряд след мощно 10-минутно зареждане: до 303 км.


Интериор

Кой от кросоувърите ще бъде по-удобен е въпрос на навици и вкус. BMW и Mercedes не отстъпват един на друг нито по ергономичност и качество на сглобяване на интериора, нито по възможности за довършителни работи, нито по приспособяване, така че ще отбележим само основното. 

Вътрешният свят на новия iX3 е напълно преоткрит. Воланът е със сложна форма, централният дисплей игнорира правите ъгли, а под предното стъкло от колона до колона има цифров панел Panoramic Vision, който замества таблото. И съдържанието му може да се персонализира.

Друг екран е триизмерна "проекция" с навигационни подкани и взаимодействието с автомобила може да се осъществява на глас: гласовият асистент на BMW е подобрен и благодарение на изкуствения интелект ще бъде допълнително подобрен. Важните функции се показват на бутоните, а цялото медийно оборудване се управлява от операционната система BMW X, която поддържа изтеглянето на приложения на трети страни. 

Вътрешната облицовка е предимно "еко": естествената мериносова кожа се предлага само в индивидуалното ниво на оборудване. И разбира се, спортният М-пакет (други седалки и волан) е срещу допълнително заплащане.

Вътрешният свят на Mercedes е различен - по-уютен и по-малко високотехнологичен, въпреки че не може да се подмине тежкият екран на Hyperscreen с почти метър диагонал. Цветният комплекс с AI от Microsoft и Google замества три традиционно отделни екрана в автомобилите наведнъж -таблото, медийния комплекс и екрана на пътника. В основните версии новият GLC обаче ще получи три по-малки дисплея.

Сякаш намигвайки на BMW, интериорните дизайнери предложиха покритие от рециклирани материали, сертифицирано от веганската общност. В горната част се предлагат естествена кожа, удобни седалки и най-широкият избор от опции за оборудване, като тук Mercedes-Benz не се предава. 4D високоговорителите на Burmester с функция Dolby Atmos са важен щрих към атмосферата в кабината.


BMW iX3 50 xDrive 
    • Диагонал на централния екран: 17,9 инча (плюс 43-инчов горен панел);
    • Довършителни работи: еко или естествени материали;
    • Комуникация с изкуствен интелект: Налична;
    • Панорамен покрив: да;
    • Музика: Harman/Kardon.


Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
    • Диагонал на централния екран: 39,1 инча;
    • Довършителни работи: еко или естествени материали;
    • Комуникация с изкуствен интелект: Налична;
    • Панорамен покрив: да;
    • Музика: Burmester.

BMW iX3 50 xDrive
BMW BMW iX3 50 xDrive
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Mercedes-Benz, BMW

Още новини по темата

Mercedes-Benz: Автомобилната индустрия в Европа е пред колапс
13 Авг. 2025

Mercedes преобръща света на минивановете
28 Апр. 2025

BMW разкри тайните на eлектрическата си революция
22 Февр. 2025

M3 e най-екстремното комби на BMW
30 Яну. 2025

Продажбите на германските премиум марки се сринаха
15 Яну. 2025

Mercedes разработи вечни спирачки за електромобили
02 Дек. 2024

BMW изпревари Tesla по продажби на електромобили в Европа
23 Авг. 2024

BMW промени ударно своя кросоувър №1
27 Юни 2024

Вносът на BMW и Mercedes в Китай ще пострада сериозно
27 Май 2024

Безпилотните камиони на Daimler ще се появят по обществените пътища през 2027 година

09 Май 2024

BMW X2 е тотално променен, вече и с електрическа версия
04 Май 2024

Култов модел на Mercedes премина на ток
29 Апр. 2024

BMW показа електрическия кросоувър на бъдещето
25 Март 2024

Mercedes-Benz признава провала на плана за електрификация
26 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар