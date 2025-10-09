BMW iX3 срещу Mercedes-Benz GLC: кой ще спечели?

Два от най-важните електрически автомобили от емблематични производители - BMW и Mercedes-Benz, направиха своята световна премиера на автосалона в Мюнхен. iX3 и GLC с EQ технология ще играят основна роля за бъдещето на двете марки в ерата на електрификация, която започва. И битката за клиенти между тях обещава да бъде епична. Кой от двата автомобила е по-впечатляващ?



Дизайн

Мястото на срещата на Mercedes-Benz и BMW от новата ера е изложението в Мюнхен, но подробности за тях се появиха още преди премиерата. Миналогодишният концепт подсказва в каква посока се променя баварският дизайн при моделите Neue Klasse (електрическите модели на BMW от ново поколение).

Същото се отнася и за дизайна на Mercedes-Benz, който залага на ярко осветена решетка, крещящи триъгълници във фаровете и нова задна оптика. Този стил със сигурност няма да остави никого равнодушен.



Особености при BMW iX3

• Прибиращи се дръжки на вратите;

• Ново - компактни и тесни "ноздри" с осветление;

• Мощна LED оптика с осветление;

• Колела – 20 до 22 цола;

• Коефициент на аеродинамично съпротивление: 0.24.



Особености на Mercedes-Benz GLC с EQ технология

• Нови фарове – по-ярки и енергийно ефективни;

• Интелигентна динамична система за завиване;

• Мрежа с 942 светещи блока;

• Възможност за показване на анимации на скарата;

• Коефициент на аеродинамично съпротивление: 0.26.



Каросерия и шаси

BMW iX3 е изграден на нова платформа и се различава от X3 с ДВГ в почти всичко - дори индексите на моделите са различни. Размерите на новия модел са 4782x1895x1635 мм с междуосие 2897 мм. С другидуми: електрическият кросоувър е малко по-дълъг от обичайния X3, разстоянието между осите е по-голямо, но iX3 е по-компактен на ширина и височина. И този SUV стои по-ниско - пътният просвет е само 176 мм.

Практичността на iX3 е завладяваща, защото за първи път моделът предлага две багажни отделения: традиционно 520-литрово задно, което може да се трансформира в 1720-литрово пространство (при прибран диван) и малко, 58-литрово отделение под предния капак. Не е много, но досега то липсваше.

Междуосието на Mercedes-Benz GLC с електрическия автомобил EQ Technology е 2972 мм, което се отрази на пространството вътре (+13 мм за седящите отпред и +47 мм за пътниците отзад). Има и повече място над главите. Размерите са 4845x1913x1644 мм и, както при BMW, има два багажника. Задното отделение предлага 570 литра по подразбиране и до 1740, когато диванът е сгънат, докато слотът за двигателното отделение (424x532x395мм) предлага 128 литра за нещо компактно. Самият преден багажник се отваря електрически.

Окачването на Mercedes-Benz е независимо пружинно, но се предлагат допълнителни компоненти от S-класата: адаптивна пневматика, плюс управление на задните колела под ъгъл до 4,5 градуса. BMW не може да се похвали с това.



Размери

BMW iX3

• Размери: 4782x1895x1635 мм;

• Междуосие: 2897 мм;

• Тегло: 2285 кг;

• Салон: 5-местен;

• Багажно отделение: 520/1720 л;

• Преден багажник: 58 л.



Mercedes-Benz GLC с EQ технология

• Размери: 4845x1913x1644 мм;

• Междуосие: 2972 мм;

• Тегло: не се съобщава;

• Салон: 5-местен;

• Багажник: 570/1740 л;

• Преден багажник: 128 л.



Задвижване

И двата кросоувъра разчитат на електромотори и предлагат задвижване на четирите колела, но основните показатели се различават.

BMW, в единствената версия 50 xDrive досега, е оборудван с два електрически двигателя: индукционен (мощност 167 к.с. и максимален въртящ момент 255 Nm) отпред и синхронен (326 к.с. и 435 Nm) отзад. Комбинираната мощност на силовия дует е 469 к.с. и 645 Nm, а това е достатъчно, за ускорение до 100 км/ч за 4,9 секунди.

Максималната скорост на почти 2,3-тонния iX3 е ограничена до 210 км/ч. Самата задвижваща система също е интересна по свой начин - тя е по-лека, по-ефективна и по-евтина за производство. в сравнение със "зелените" задвижвания от предишни години.

Противникът от Щутгарт също е двумоторен, но по-мощен. Чифт синхронни двигатели от топ версията на GLC 400 4Matic произвеждат максимум 489 к.с. и 800 Nm тяга. Кросоувърът Mercedes-Benz официално се нуждае от 4,3 секунди, за да ускори до 100 км/ч, което е забележимо по-бързо от BMW, но максималната скорост е същата - 210 км/ч.



Динамика

BMW iX3 50 xDrive

• Мощност: 469 к.с.;

• Ускорение до 100 км/ч: 4,9 секунди;

• Максимална скорост: 210 км/ч;

• Тегло на тегленото ремарке: 2000 кг.



Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология

• Мощност: 489 к.с.;

• Ускорение до 100 км/ч: 4,3 секунди;

• Максимална скорост: 210 км/ч;

• Тегло на тегленото ремарке: 2400 кг.



Батерии

Усъвършенстваната електрическа основа на двата кросоувъра позволява да се шофира много, да се изразходват икономично наличностите и да се зареждат бързо, включително с помощта на рекуперация при забавяне.

Тяговата батерия BMW iX3 50 xDrive с мощност 108,7 кВтч е готова да осигури до 805 км пробег според цикъла WLTP . Батерийнният модул, вграден в силова структура на тялото, е сглобен от нови, усъвършенствани клетки и приема висок (до 400 kW) ток на зареждане, така че е възможно да се захранва електрически автомобил от 10 до 80% от особено мощни станции за 21 минути. А 10-минутна сесия е достатъчна, за да добави около 370 км на iX3.

Електрическият пълнеж на Mercedes също е впечатляващ. Кросоувърът разчита на литиево-йонна батерия с висока плътност от 94 кВт, която ще осигури 713 км пробег, а силовата електроника може да получи ток на зареждане до 330 kW (преобразувателят позволява да се използват 400-киловатови станции). Това ще позволи, по-специално, да се получи енергия за 303 км (според WLTP) само за 10 минути с мощен заряд.



Автономност

BMW iX3 50 xDrive

• Капацитет на батерията: 108.7 kWh;

• Обхват според WLTP: 805 км;

• Заряд след мощно 10-минутно зареждане: до 372 км.



Mercedes-Benz GLC 400 4Matic с EQ технология

• Капацитет на батерията: 94 kWh;

• Обхват според WLTP: 713 км;

• Заряд след мощно 10-минутно зареждане: до 303 км.



Интериор

Кой от кросоувърите ще бъде по-удобен е въпрос на навици и вкус. BMW и Mercedes не отстъпват един на друг нито по ергономичност и качество на сглобяване на интериора, нито по възможности за довършителни работи, нито по приспособяване, така че ще отбележим само основното.

Вътрешният свят на новия iX3 е напълно преоткрит. Воланът е със сложна форма, централният дисплей игнорира правите ъгли, а под предното стъкло от колона до колона има цифров панел Panoramic Vision, който замества таблото. И съдържанието му може да се персонализира.

Друг екран е триизмерна "проекция" с навигационни подкани и взаимодействието с автомобила може да се осъществява на глас: гласовият асистент на BMW е подобрен и благодарение на изкуствения интелект ще бъде допълнително подобрен. Важните функции се показват на бутоните, а цялото медийно оборудване се управлява от операционната система BMW X, която поддържа изтеглянето на приложения на трети страни.

Вътрешната облицовка е предимно "еко": естествената мериносова кожа се предлага само в индивидуалното ниво на оборудване. И разбира се, спортният М-пакет (други седалки и волан) е срещу допълнително заплащане.

Вътрешният свят на Mercedes е различен - по-уютен и по-малко високотехнологичен, въпреки че не може да се подмине тежкият екран на Hyperscreen с почти метър диагонал. Цветният комплекс с AI от Microsoft и Google замества три традиционно отделни екрана в автомобилите наведнъж -таблото, медийния комплекс и екрана на пътника. В основните версии новият GLC обаче ще получи три по-малки дисплея.

Сякаш намигвайки на BMW, интериорните дизайнери предложиха покритие от рециклирани материали, сертифицирано от веганската общност. В горната част се предлагат естествена кожа, удобни седалки и най-широкият избор от опции за оборудване, като тук Mercedes-Benz не се предава. 4D високоговорителите на Burmester с функция Dolby Atmos са важен щрих към атмосферата в кабината.



BMW iX3 50 xDrive

• Диагонал на централния екран: 17,9 инча (плюс 43-инчов горен панел);

• Довършителни работи: еко или естествени материали;

• Комуникация с изкуствен интелект: Налична;

• Панорамен покрив: да;

• Музика: Harman/Kardon.