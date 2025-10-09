BMW и Toyota са големите печеливши в автоиндустрията

BMW От BMW държат на концепцията си да предоставят на клиентите си възможност за избор на типа двигател на автомобила.

В началото на десетилетието автомобилните компании се надпреварваха да определят дати за спиране от производство на коли с двигателите с вътрешно горене (ДВГ). Сякаш имаше състезание кой да влезе първо в сегмента на електромобилите.

Някои, като Volvo и Bentley, обещаха да се откажат от газовите автомобили до 2030 г. Други, като Ford of Europe, се заричаха, че ще продават само електрически леки автомобили до края на това десетилетие. Трети представиха цел електромобилите им да са по-голям дял от годишните им продажби. Porsche, например, обяви 80% от общите доставки до 2030 г., а Audi направо прогнозира, че ще спре изцяло автомобилите с ДВГ до 2032-ра.

Много от тези проекти вече са забавени - някои с няколко години, а други за неопределено време. Същевременно двама основни играчи преобърнаха тенденцията - BMW и Toyota.

И двете компании не се ангажираха с агресивни стратегии само за електромобили. Вместо това най-продаваната луксозна марка и най-големият световен автопроизводител твърдят, че електрическите возила няма да са подходящи навсякъде в толкова кратък срок. Не просто, защото са по-скъпи като цяло от техните горивни аналози, но и защото инфраструктурата за зареждане все още е недостатъчно развита в много части на света.

BMW остана верен на философията си "Power of Choice",

предлагайки на клиентите онова, което искат, независимо дали е бензин, дизел, plug-in хибрид или електрически автомобил. През 2028 г. компанията дори ще пусне кола, задвижвана с водород. Тя е базирана на X5, като ще използва горивни клетки, разработени съвместно с Toyota.

Все още обаче действащото законодателство в ЕС има за цел да ускори смъртта на конвенционалните задвижвания. Главният изпълнителен директор на BMW Оливер Ципсе многократно изрази загриженост относно планираната забрана за продажби на нови ДВГ автомобили от 2035. Той твърди, че това ще ограничи сериозно избора на потребителите и ще опустоши автомобилната индустрия, като принуди компаниите да съкратят десетки хиляди работни места.

"Ние не вярваме в технически едностранните разпоредби, които ограничават доставките. Като самостоятелна технология, електрическата мобилност води до задънена улица - това вече е ясно. Разликите са просто твърде големи, дори само в рамките на Европа. Европа се нуждае от най-добре представящата се автомобилна и продуктова индустрия. Ние се борим за това и отхвърляме негативните развития", категоричен е Ципсе.

Това не означава, че BMW игнорира декарбонизацията. Компанията е вложила над 10 млрд. евро в Neue Klasse - най-голямата ѝ единична инвестиция досега. Новият iX3 води вълна от предстоящи електрически превозни средства, включително седан i3, пристигащ през следващата година. Вече е потвърден напълно електрическият iX5, ще го последват бързо и много модели с нулеви емисии.

Но BMW остава ангажиран към двигателите с вътрешно горене, дори с големи измествания, като V8 и редовия 6-цилиндров на подразделението M. И двата се преработват, за да отговорят на регулациите Евро 7, осигурявайки бъдеще за 3,0- и 4.4-литровите силови агрегати в моделите на марката. Дори дизелът не изчезва, а BMW вече го потвърди за следващото поколение X5, което трябва да излезе през 2026 г.

Междувременно

Toyota планира новия си бензинов двигател за всичките си модели.

Андреа Карлучи, вицепрезидент по продуктовата стратегия и маркетинг на Toyota Europe, наскоро заяви: "Опитваме се да оптимизираме новия двигател за всякакъв вид приложение, независимо дали става въпрос за електрически, хибриден или водороден".

Миналата година председателят на Toyota - Акио Тойода, прогнозира, че електромобилите никога няма да надхвърлят 30% глобален пазарен дял. Независимо от това, сегашният подход на Toyota е подобен на този на BMW - отказ изкуствено да се ограничава изборът на клиентите. Не се залага всичко на електромобилите за сметка на ДВГ, особено като се има предвид дългогодишният успех с хибриди, откакто Prius дебютира през 1997 г.

Toyota също инвестира сериозно в алтернативни решения за намаляване на вредните емисии, като същевременно поддържа ДВГ живи. Японската компания работи с Mazda и Subaru за разработване на синтетични, въглеродно неутрални и био-базирани горива. Компанията дори тества двигатели на водород, монтирайки експериментални прототипи GR Yaris и GR Corolla с модифицирани версии на 1.6-литровия трицилиндров двигател с турбокомпресор.

Тъй като на BMW и Toyota никога не се е налагало да преразглеждат стратегиите си, сега двете компании се радват на конкурентно предимство. Просто погледнете Porsche, откъдето сега трябва да направят неочаквани инвестиции, за да заменят първото поколение Macan с нов кросоувър, задвижван с бензин - модел, който първоначално не беше планиран. По същия начин 718 Boxster и Cayman отново ще получат двигатели с вътрешно горене, докато триредов SUV, първоначално предназначен да бъде само електрически, ще стартира с конвенционални силови агрегати.

Тези непланирани корекции на курса са скъпи. Но

това не означава, че електромобилите са в упадък.

Според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) електромобилите са 17,7% от общите продажби на нови автомобили в Европа през първите 8 месеца на годината спрямо 14,1%. През 2024 г. над 20% от новите автомобили, продавани в световен мащаб, са електрически, според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

МАЕ също така съобщи, че глобалните доставки на електромобили са се увеличили с повече от 25% годишно, надхвърляйки 17 млн. единици. За 2025 г. тя очаква още 25% увеличение до над 20 млн., като само Китай с около 14 млн. е с дял приблизително 60% от пазара на нови автомобили.

BMW и Toyota обаче изглеждат добре подготвени за всичко, което бъдещето носи. Като се придържат към многоенергийна стратегия, създадена преди години. Двете фирми са позиционирани да обслужват всички пазарни сегменти по света, независимо от това колко бързо се разгръща преминаването към електрическа енергия.

Единствената безопасна прогноза е, че някои региони ще преминат много по-бързо от други. През 2024 г., например, електромобилите са били 89% от продажбите на нови коли в Норвегия, според Норвежката пътна федерация (OFV). А пък проучване на Experian Automotive установи, че само 9,2% от возилата, продадени в САЩ миналата година, са били напълно електрически.

Подобни резки регионални различия вероятно ще се запазят с години, засилвайки мнението, че BMW и Toyota са възприели правилния подход.