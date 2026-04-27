И след промяната BMW 7 и Mercedes S-Class продължават битката

Днес, 13:11
Външният дизайн и на Mercedes-Benz S-Class, и на BMW 7-Series е солидно променен
Флагманските седани Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series бяха сериозно обновени, при това приблизително по едно и също време. Двете лимузини получиха редица нови технологии и продължават битката си за клиенти. А сравненията между тях просто няма как да бъдат подминати.

 

Продажбите им през 2025 г. намаляха 

През 2025 г. Mercedes-Benz успя да пласира 105 564 модела S-Class по целия свят. Това е със 17% по-малко спрямо 2024-а (127 073 автомобила).

Що се отнася до BMW 7-Series, продажбите му са много по-скромни – през 2025 г. те достигнаха 53 399 броя (минус 5,6% на годишна база). Но същевременно компанията заяви, че след актуализацията седанът претендира за лидерство в сегмента.

 

Външен вид: като преди, само малко по-елегантен

Дебютът на обновения Mercedes-Benz S-Class през януари 2026 г. беше синхронизиран, за да съвпадне със 140-годишнината от изобретяването на първия автомобил от Карл Бенц. Мащабни промени имаше основно по външния вид. Флагманският седан получи нова решетка, която значително се увеличи по размер. Освен това тя е украсена с брандирани звезди.

За първи път в историята на компанията от Щутгарт S-Class получи светеща емблема на Mercedes-Benz на капака. Освен това седанът вече има по-усъвършенствана оптика от преди - с трилъчеви светлини. Дългите светлини могат да изключват някои свои сегменти, за да не заслепяват насрещния трафик, докато при пълна тъмнина фаровета с микро LED технология може да осветяват 600 м напред.

При BMW 7-Series промените във външния вид са още по-забележими. Факт е, че в края на 2025 г. BMW представи първите модели в новата концепция Neue Klasse. Седмѝцата все още не е напълно свързана с новия дизайнерски код, но е претърпяла редица промени, базирани на този стил. 

Първо, фаровете са станали по-издължени, макар все още не са се съединили. Отпред BMW 7 вече няма изразена двуетажна оптика, макар формално блоковете все още са разделени на нива: късата светлина е скрита в долния правоъгълник, а само дългата е останала отгоре. 

 

Интериорът вече е много смел

Интериорът на Mercedes-Benz S-Class се е променил значително, макар че като цяло архитектурата остава същата. Основната иновация е усъвършенстваната MBUX медийна система. Има екран за предния пътник, централната конзола е променена, а дори и воланът. И все още има физически бутони. 

Други интересни опции включват усъвършенстван гласов асистент, навигационна система, базирана на Google Maps, както и вентилационни дефлектори, управлявани от изкуствен интелект.

При BMW 7-Series основните промени са именно в интериора. И е по-лесно да се изброи останалото от предишната версия, отколкото да се изреждат иновациите. Интериорът е пълна революция в класа си - таблото, наречено Panoramic iDrive, е преместено под предното стъкло (сега е тясна ивица), а мултимедийният дисплей е станал непропорционален. До него има дисплей за предния пътник, който (както при Mercedes) също не съществуваше преди. 

В същото време най-необичайният елемент в интериора е воланът, който обновеният луксозен седан наследи от моделите Neue Klasse. Той има две вертикални спици, блокове с тъч клавиши и дълбоки отвори за палеца.

 

Онлайн срещи по Zoom и отопляеми колани

Mercedes-Benz винаги е тествал нови опции въхху S-Class. Обновеният модел не е изключение – например, за първи път в историята на автомобилната индустрия им отопляеми колани (до 44 градуса). В купето се появи и вградена камера, с която може да се провеждат видеоконференции в Zoom или Microsoft Teams.

BMW 7-Series е добре подготвен и за видеоконференции: може да се поръча огромен таванен Theatre Screen с 8K резолюция за задните пътници. При презентацията от компанията обявиха дебюта и на брониран BMW 7, наречен Protection. Той ще получи балистична защита по стандарта VR9. Това означава, че каросерията и прозорците може да издържат на удари от стрелково оръжие и експлозии на ръчни гранати.

 

Задвижването: ще има електрически версии и дори V8

При обновяването инженерите леко са променили гамата двигатели Mercedes-Benz S-Class. Основните версии на четиривратия (S 350 d 4MATIC и S 450 d 4MATIC), както и преди, са оборудвани с 3-литров дизелов двигател с мощност 313 и 367 к.с.

Версиите S 450 4MATIC и S 500 4MATIC са оборудвани с 3-литров бензинов двигател с мощност съответно 381 и 449 к.с. Тези модификации получиха също 9-степенна автоматична скоростна кутия и стартер-генератор. Следва 4-литров бензинов V8 двигател за версията S 580 4MATIC, с мощност 537 к.с.

Презареждаемите хибриди (S 450 e и S 580 e 4MATIC) са модернизирани. Тези модификации, както и преди, са с 3-литров двигател с вътрешно горене + електромотор. Но пък след обновяването общата им мощност се увеличи до 435 и 585 к.с., а електрическият пробег – съответно до 118 и 103 км.

BMW 7-Series на свой ред може да се похвали с еднакво широка гама двигатели. Първоначалната модификация (BMW 735i) е оборудвана с 3-литров бензинов агрегат с мощност 286 к.с. Дизеловата - 740d xDrive (B57), е оборудвана с двигател със същия обем и мощност 313 к.с. И двата мотороа са съчетани с 8-степенна автоматична скоростна кутия ZF.

По-скъпата версия 740i получи същия 3-литров бензинов агрегат B58, но с различна настройка на турбото, като мощността е вдигната до 400 к.с. По-късно седанът ще има топ клас версия M60 с V8 двигател (N63).

„Седмѝцата“ се предлага и презареждаеми хибридни версии – 750e и M760e, е двете са с 3-литров двигател и мощност съответно 489 и 612 к.с.  Освен това моделът има и напълно електрическа модификация на BMW i7 (Mercedes S-Class няма „зелени“ версии). Мощността на първоначалната версия ("50") е 455 к.с., а пробегът достига 728 км. Що се отнася до версията „60“, такъв електромобил може да измине 727 км с едно зареждане.

 

Колко струват двата флагмана

В Европа обновеният Mercedes-Benz S-Class вече е наличен за поръчка. Цените на новия продукт започват от 121 356 евро. 

Що се отнася до обновения BMW 7-Series, той ще излезе в продажба в Европа едва през юли 2026 г. Но и неговата цена е вече известна – базовата версия ще струва поне 117 900 евро.

