Mercedes-Benz инвестира $7 млрд. в САЩ заради митата

Повече от половината ще са за производство на SUV модели в завода в Алабама

01 Апр. 2026
В централата на Mercedes-Benz в Щутгарт е взето решение за солидни инвестиции в САЩ заради суровите вносни мита
В централата на Mercedes-Benz в Щутгарт е взето решение за солидни инвестиции в САЩ заради суровите вносни мита

Германският автомобилен производител Mercedes-Benz обяви, че ще инвестира $7 млрд. на територията на САЩ в следващите години, като $4 млрд. от тях ще са за завода ѝ в Алабама. Целта на солидните вложения е справяне с високите мита, наложени от президента Доналд Тръмп върху вносните превозни средства и компоненти за произвоството им.

До 2030 г. в завода на Mercedes-Benz в Тускалуса, Алабама ще бъдат инвестирани $4 млрд. с цел увеличаване на производството на SUV модели. Още миналата година германската компания анонсира, че премества производството на GLC от Германия в Тускалуса.

Наскоро главният изпълнителен директор на Mercedes за Северна Америка Джейсън Хоф заяви в интервю, че това преместване е отчасти заради тарифите, наложени от администрацията на Тръмп. Събирането производството за продуктите с най-голям обем на едно място „просто има добър бизнес смисъл“, мотивира се Хоф.

Останалите $3 млрд. ще бъдат за други операции на компанията в САЩ. Например 500 работни места от различни места в Щатите ще бъдат преместени в нов модерен център за научноизследователска и развойна дейност, базиран в Атланта.

През февруари Mercedes-Benz обяви, че оперативната печалба на групата е намаляла повече от наполовина - до $5,8 млрд. евро ($6,9 млрд.), отчасти и поради разходите ѝ за американските мита в размер на 1 млрд. евро. Същевременно миналата година компанията е имала ръст от 1% в продажбите си на леки автомобили в САЩ, което в абсолютна стойност се изразява в продадени 303 000 броя през 2025 г.

Mercedes-Benz

