БСП блокира Пеевски за Съвета за мир

Към провал върви искането на лидера на ДПС Делян Пеевски Народното събрание бързо да одобри споразумението за присъединяване на България към т.нар. Съвет за мир – международната инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Подписа си под споразумението с Тръмп положи бившият премиер Росен Желязков. Той го стори в момент, когато правителството му беше в оставка, при това без да се консултира с парламента или която и да било друга институция. И досега лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов категорично подкрепят този ход, с който българската държава се присъединява към съюз, който политици и наблюдатели определиха като съперник на ООН.

Споразумението се нуждае от ратификация от българския парламент, за да станем пълноценен член на Съвета за мир. От ГЕРБ бяха решили, че тази задача ще остане за следващото Народно събрание. Пеевски обаче настояваше това да стане колкото се може по-бързо.

На 11 март лидерът на ДПС внесе предложение да се пристъпи към ратификацията още сега, въпреки че след малко повече от месец мандатът на настоящия парламент ще приключи. Председателят на Народното събрание Рая Назарян, която е депутат от ГЕРБ, го разпредели веднага за разглеждане на парламентарната комисия по външна политика комисия. Начело на тази комисия е съпартийката й Йорданка Фандъкова, която насрочи заседанието за 12 март. Не стана ясно защо герберите така изведнъж се разбързаха за ратификацията.

Както си бяха свикнали, бившите управляващи събраха комисията не когато беше насрочено заседанието й, а в почивка по време на пленарното заседание. Появиха се обаче само членовете на комисията от ГЕРБ, ДПС и ИТН. Бившите им партньори от БСП, които отскоро имат нов партиен лидер - Крум Зарков, не дойдоха, нито членовете от другите формации. Фандъкова се принуди да обяви, че комисията ще опита отново да се събере след пленарното заседание.

Междувременнно соцдепутатът Габриел Вълков съобщи пред медиите, че групата на БСП няма да подкрепи ратификацията и ще бойкотира комисията. "Участието в подобни формати (Съветът за мир - бел.а.) не е начинът да бъде постигнат мирът в световен мащаб", смята той. Вълков напомни, че целият свят страда заради войната в Иран, водена от САЩ и Израел, и изтъкна, че нито служебното правителство, нито отиващият си парламент могат да правят такъв "геополитически завой в последната минута".

Доводите на Пеевски

В мотивите се посочва, че кабинетът "Желязков" е присъединил страната към Съвета за мир след призив на Пеевски. Подчертава се, че "за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони".

Водачът на ДПС обвинява служебния кабинет, че блокира ратификацията, за да "отдалечи България от инициативата на най-важния за нея стратегически партньор“" и настоява процесът по присъединяване към Съвета за мир да бъде приключен.