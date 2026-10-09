Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства

Истинска интернет джунгла залива страната с неразрешени лекарства. Проверки на Изпълнителната агенция по лекарствата са установили над 73 онлайн платформи за продажба на лекарства, като само за продажба на нашумелите пептиди има над 30 сайта, съобщи здравният министър Катя Ивкова.

На фона на изобилието от продукти, които се рекламират за отслабване, у нас всъщност има само два препарата, които са разрешени и то не е възможно да бъдат купени по интернет и без рецепта, поясни шефът на агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. И двата са от добре известните лекарства, които първоначално бяха за диабетици, а сега предизвикаха революция в отслабването – с активна съставка семаглутид и лираглутид:

Wegovy (Вегови) Saxenda (Саксенда)

Използването им е възможно само по лекарско предписание и след покупка в аптека. С други думи, всичко в интернет, което се предлага за отслабване, не е разрешено за употреба.

Кирилов призна и че втора година не може да бъде спрян български продукт за отслабване, който често попада в полезрението на властите. Случаят е в ръцете на прокуратурата, а междувременно агенцията по лекарствата е с вързани ръце спрямо търговеца. Анализ на продукта показва, на всичкото отгоре, че съставът му не е хомогенен.

При десетки незаконни сайтове, съставените до този момент актове за нарушения са само два, за около 38 000 евро всеки, като се подготвя и трети. Голям проблем е, че близо 99% от сайтовете са с домейни в чужбина, поради което не могат да бъдат спрени. Нарушенията пък са много шарена палитра – в интернет се продават разрешени за употреба лекарства, които не могат да се продават онлайн; неразрешени лекарства; хранителни добавки, маскирани като лекарства и обратното. Дори да бъде засечен един сайт, той непрекъснато обновява името си или линковете, които прехвърлят към други сайтове.

Сега подобни нарушения се наказват само с административни санкции. Затова министърът ще иска от агенцията по лекарствата предложения за законодателни промени, с които такава търговия да стане престъпление по Наказателния кодекс. Очаква се на сайта на агенцията да бъде публикуван списък със сайтовете, които предлагат незаконно лекарства, като информацията в него ще бъде актуализирана всяка седмица. И сега на сайта на ИАЛ има полезна информация за гражданите, включително и предупреждение от Европейската агенция по лекарствата, че в Европа има бум на сайтове, които предлагат без разрешение лекарствата за отслабване от типа на оземпик.

В рамките на инициативата "Здраве без риск" има публикувана и полезна информация как да разпознаем един сайт, че е фалшив.

ОЩЕ ИЗМАМИ

Преди брифинга на здравното министерство с разкрития се включи и здравната каса. Тя пък е установила неправомерни плащания за лекарства в аптеки за над 1 млн. евро. Нарушения са засечени в 21 аптеки в 12 области. Открити са лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код (GTIN). Сега "Информационно обслужване" ще предостави допълнителна информация и за цялата 2025 г. Предстои въвеждане на контрол в реално време съвместно с "Информационно обслужване", Българския фармацентичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти.