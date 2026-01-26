Медия без
И Пловдив излиза в грипна епидемия

Във Варна децата се връщат от утре в класните стаи

Децата са сред най-засегнатите групи.
Пловдив е поредната област, която влиза в грипна епидемия. Децата там ще учат онлайн от 28 януари до 6 февруари включително, обяви здравното министерство. За този период се преустановяват присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади. Ограничени са свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Преустановяват се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

До 30 януари същите мерки са в сила и за област Бургас. В Добрич обаче грипната епидемия вече е отменена, като това предстои и във Варна. Там днес беше последният ден на мерките, като днес щабът реши да не ги удължава, т.е. от утре децата се връщат в класните стаи.

Данните за изминалата седмица (19-25 януари) показват продължаваща тенденция за ръст на заболяемостта, посочват от здравното министерство. Общо за страната се отчитат 149,46 заболели на 10 000 население. Общият брой на регистрираните в страната прегледи в Националната здравноинформационна система за периода е 130 751 спрямо 121 250 за предходната седмица. Най-висок е ръстът при децата, съответно 10,5% и 12,7% в групите 0-4 г. и 5-14 г.

