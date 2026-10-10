Руски авиобомби убиха 17 мирни украинци ден след сделката на Тръмп с Путин

Докато американският президент Доналд Тръмп благодари на руския си колега Владимир Путин за възможността да купи руски дизел след отмяна на санкциите, Русия не спира да бомбардира яростно украински градове. Най-малко 17 души, сред които 3 деца, загинаха в Запорожие при ряска атака с авиобомби срещу жилищни сгради. Ранени са 18 души, сред които три деца. Повредени са поне 26 сгради - 23 многоетажни блокове и три къщи.

Атаката беше в 5 часа сутринта, написа в Телеграм председателят на съвета по отбрана на областта Иван Федоров. В едната сграда, където са и най-много жертвите, единият вход е разрушен до втория етаж.

"Днес Русия благодари за свалянето на санкциите за експорт на дизел, като хвърли пет авиобомби върху жилищни сгради в Запорожието", коментира президентът на Украйна Володимир Зеленски.

А тем временем в Запорожье Россия ударила по жилому дому, 7 убитых в том числе 3 детей, раскопки людей продолжаются



Российские сатанисты уже работают в связке с американскими по убийству украинцев pic.twitter.com/tptuStN9rD — 🇺🇦Україна (@Freya_od_ua) 10 октомври 2026 г.

Сделката на Тръмп с Путин е изненадала неприятно украинската делегация, която по същото време водеше преговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Разговорите, които трябваше да продължат два дни и на които присъстваха представители на Великобритания, Германия, Франция, ЕК и НАТО, бяха прекратени преждевременно.

Източник на FT твърди, че Уиткоф и Кушнер са предупредили украинците, че САЩ ще прекратят предаването на разузнавателни данни, ако те не прекратят атаките срещу руските нефтопреработващи заводи. Друг източник на Axios обаче дава друго тълкуване на разговора - според него представителите на САЩ само напомнили на Украйна кой им дава оръжие и информация и ги презовали да отчитат и американските интереси.

Упорство

ВСУ отново атакуваха най-голямото руско петролно хранилище в Европа, намиращо се в Самара, близо до село Просвет, Самарска област, предава РБК-Украйна. Щетите се уточняват.

ЛПДС "Самара“ представлява ключов стратегически възел за получаване, съхранение и смесване на петрол. В съоръжението постъпват суровини по магистрални нефтопроводи от Татарстан, Западен Сибир и други основни петролодобивни региони на Русия. Предприятието играе пряка роля и в осигуряването на нуждите на руските въоръжени сили.

Това е третият удар по нефтохранилището в Самара - предишните два бяха на 2 и на 7 октомври.