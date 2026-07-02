"Арена София" губи корпоративното си име за "Евровизия"

архив Залата на 4-ти км в столицата трябва да се казва "Арена София", ако бъде избрана за домакин на "Евровизия 2027".

Най-голямата многофункционална зала в България - "Арена София", ще загуби временно корпоративното си име, ако столицата бъде избрана за домакин на музикалния конкурс "Евровизия" през 2027 г. Това потвърди министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който е принципал на търговското дружество, стопанисващо обекта на 4-ти км в София - "Национална спортна база" ЕАД.

Откритото през 2011 г. съоръжение носеше името "Арена Армеец" до октомври 2022 г., когато договорът със застрахователното дружество внезапно беше прекратен. А от септември 2024 г. залата има ново спонсорско име - "Арена 8888", кръстена на едноименния хазартен онлайн оператор.

"Днес имам среща с нашия основен партньор, за да може да бъде променено името на залата. Защото това се оказва конфликт. Ако София бъде домакин, за периода на конкурса задължително трябва да бъде променено името на залата. Надявам се да постигнем консенсус", заяви министър Керязов при гостуването си в bTV тази сутрин.

Изискването всъщност е на организаторите на "Евровизия" от Европейския съюз за радио и телевизия (ECPT). Според регламента на континенталния форум залата домакин на финалите трябва да има неутрално име, което не е свързано с частен бизнес.

Например, през 2024 г. Стокхолм беше отхвърлен като домакин заради корпоративното име на залата, която шведската столица предложи като място на събитието - "Теле2 Арена". Тогава "Евровизия" се проведе в третия по големина град в страната - Малмьо, чието съоръжение носи името на населеното място.

Сега освен София за домакинството на "Евровизия 2027" кандидатстват Пловдив, Варна и Бургас, където залите нямат търговски имена. Днес спортният министър беше попитан от водещите на bTV той лично има ли предпочитания или препоръки къде да се проведе песенният конкурс - дали в "Арена София" или в другото държавно съоръжение - "Арена Бургас".

"Като министър не бива да казвам къде е най-правилно, защото не е мой ангажимент - отговори Керязов. - Други хора определят локацията. Аз като частно лице съм избрал къде да правя събития (б. р. - от години фондация "Енчо Керязов" провежда своето шоу "Нощ на звездите" в столичната зала). Но и двете зали, ако отговарят на условията... хората, които са ангажирани да изберат локацията, ще направят най-правилния избор. Защото те имат различни съображения. Що касае нас, министър-председателят веднага направи една работна група, в която сме включени. От страна на ММС като собственици на тези спортни обекти сме установили контакт с управителите на двете зали. Спрени са абсолютно всички активности през този период, когато трябва да се проведе "Евровизия". Набелязани са главните неща, които трябва да бъдат направени моментално."

Очаква се следващата "Евровизия" да се проведе в средата на май 2027 г. Залата домакин ще бъде ангажирана за събитието в продължение на около месец.