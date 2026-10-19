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Кристиан Аманпур напуска CNN след 43 години

Легендарната журналистка има над 30 години опит като телевизионен репортер

Днес, 20:59
След 43 години в тв журналистиката Аманпур напуска CNN
След 43 години в тв журналистиката Аманпур напуска CNN

Кристиан Аманпур, едно от най разпознаваемите лица на CNN, напуска телевизионната мрежа.

68-годишната журналистка ще се раздели с медията през юни 2027 г. „След много месеци на размисъл и няколко безсънни нощи реших да се разделя с CNN – моя партньор през 43 прекрасни години!“, заяви Аманпур в понеделник, цитирана от списание Variety.

Тя добави, че „очаква с нетърпение интересни нови проекти в бъдеще и винаги ще подкрепя CNN и ще отстоява традициите на медията в независимата журналистика“.

Аманпур работи като телевизионен журналист повече от 30 години, като отразява предимно международни събития, включително въоръжени конфликти и войни.

От 2009 г. тя води вечерно предаване по международния канал на CNN. От 2017 г. е водеща и на предаването Amanpour & Company по американската обществена телевизия PBS.

Ежедневното ѝ предаване по CNN, както и програмата ѝ по PBS, ще приключат до края на 2026 г. Това съобщава самата Аманпур в служебно писмо до колегите си в CNN, изпратено в понеделник и цитирано от Variety.

Тя възнамерява да продължи да води седмичното си предаване по CNN до май 2027 г., след което ще последва „плавен преход“ към окончателното ѝ напускане на телевизията.

„Кристиан е обмисляла внимателно това решение и двамата го обсъждаме от няколко месеца“, заяви главният изпълнителен директор на CNN Марк Томпсън, цитиран от Variety.

„Подобно на толкова много колеги в CNN, които днес ще научат новината, аз искрено съжалявам, че тя си тръгва. Но вече приех, че това е правилният момент за нея – както в личен, така и в професионален план.“

Аманпур започва работа в CNN в Източна Европа през 1986 г. През годините отразява военните конфликти в Босна, Ирак и Афганистан.

От 1992 до 2010 г. тя е главен международен кореспондент на CNN. След кратко напускане на телевизионната мрежа, по време на което работи за ABC, Аманпур се завръща в CNN през 2012 г.  На 11 януари 1997 г. Аманпур пристигна в София, за да отрази сблъсъците край българския парламент на 10 януари. Но стълкновенията вече бяха спрели. 

В писмото си до колегите тя си припомня някои от най-важните моменти в своята кариера:

„От първата ми голяма и вълнуваща задача – отразяването на Първата война в Персийския залив, през ужасите на войната в Босна, Руанда, Афганистан, Украйна и Иран, до всички останали събития между тях – най-голямо значение винаги са имали екипите и чувството за другарство.

Заедно се борехме да открием фактите, доказателствата и човешкото измерение на събитията, така че CNN винаги да може да разказва истината за света и да я представя пред света – без страх и без пристрастия.“

Журналистката ще продължи работата си по подкаста The Ex Files, който води заедно с бившия си съпруг Джейми Рубин, бивш високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

Напускането на Аманпур идва само няколко дни след окончателното приключване на сливането между Skydance и Warner Bros., в резултат на което CNN преминава под контрола на нов собственик.

Така една от най-емблематичните фигури в международната телевизионна журналистика се подготвя да сложи край на продължилата повече от четири десетилетия връзка с CNN.

Особено показателни са думите на Аманпур: „Винаги бъдете верни на истината, а не неутрални.“ Те обобщават нейното разбиране за журналистиката – че безпристрастността не означава да се поставят истината и лъжата на една и съща плоскост.

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