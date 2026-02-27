Мария Цънцарова публикува в профила си във Фейсбук откъс от първата си лекция в курса "Политическа журналистика" във Факултета по славянски филологии в СУ"Св. Климент Охридски". Вчера факултетът публикува съобщение, че журналистката е поканена да чете лекции там. В откъса Цънцарова с езоповски език разказва как е била отстранена като водеща на сутрешния блок на бТВ.

"Казвам се Мария Цънцарова и съм журналист. Точно преди Коледа останах без работа. Безработицата е личен проблем, но понеже се случва твърде често, ми се струва полезно и важно да ви споделя няколко хипотези. Не че е свързано с мен, с вас. Но става дума просто за възможности какво и кога може да ни се случи. Та, ако останете без работа, моля ви, не се сърдете на работодателите си. Те може да не са имали избор. Може да са били принудени, притиснати, да са били заплашени", обяснява Цънцарова. "Вашите работодатели може да са ценили работата ви, да са изпитвали гордост заради вас и въпреки всичко да не са имали възможност, да не са имали желание да платят цената, която се иска от тях, за да ви запазят. Така че не им се сърдете. Благодарете им за времето, което сте имали заедно, за възможностите, които са ви дали, за шансовете, които сте получили, за спечелените битки, за споделената болка тогава, когато сте губили заедно. Но не им се сърдете. Благодарете им и просто си тръгнете с високо вдигната глава", съветва студентите Цънцарова.

После на практика тя описва собствения си случай : "Възможно е вашите работодатели публично да кажат, че не се справяте. Че не вършите работата си по високите стандарти на професията. Че противоречите на тези стандарти. И сега тук бих ви посъветвала да попитате колегите си, да попитате хората, с които работата ви е срещнала и да попитате и тези, за които вашата работа е предназначена. Хипотетично те биха могли да потвърдят думите на вашите работодатели, че не ставате. И тогава ви съветвам да се извините, да благодарите за възможностите, които сте получили, да се откажете и да пробвате да работите нещо друго. Ако колегите ви, тези, с които сте работили, и тези, за които е предназначена вашата работа, съжаляват, че трябва да се разделите, че сте били важен за тях, че работата ви е била ценна. Кажат ви, че си е струвало всичко, което сте правили и всяко усилие. Подкрепят ви, покажат ви обич, излязат да протестират във ваша подкрепа. Тогава, моля ви, не се сърдете на работодателите си. Те може да не са имали друг избор, наистина. Да са били притиснати, изнудени, заплашени. И тогава ви съветвам да вземете само признанието, хубавите емоции, хубавата оценка за това, което сте вършили, докато сте имали възможност да го вършите. Да вземете себеуважението си, уважението на другите и с гордо вдигната глава да продължите смело напред, защото смелостта също е избор."

На стената й във "Фейсбук" я поздравяват много журналисти. Лора Крумова от Нова тв пише: "Maria Tsantsarova тепърва има какво да даде и да каже, и ще го прави и за тези, които сега трябва да се научат да бъдат устойчиви. Тя има невероятния инстинкт за тази професия, наречена журналистика. Вярвам и съм сигурна, че това е само първата й крачка! Успех, Мария!"