Женева, Виена и Истанбул са фаворити за срещата Путин-Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски допусна, че срещата му с руския президент Владимир Путин и американския - Доналд Тръмп, може да се състои в Швейцария, Австрия или Турция. "Справедливо е тя да бъде в неутрална Европа. Среща в Москва не може да има. Будапеща - днес не е лесно", каза Зеленски. Малко по-рано ръководителят на президентския офис Ермак посочи "Ватикана, Женева, Истанбул и Саудитска Арабия" като места за евентуална среща на Путин и Тръмп със Зеленски.

Украинският президент посочи, че ситуацията на бойното поле не е толкова лоша, но е сложна. "За да окупира напълно Донбас, Русия се нуждае от още 4 години", посочи Зеленски. Украйна ще говори за размяна на територии, потвърди Зеленски и отново декларира, че Украйна няма да признае за законна окупацията на своите територии от Русия.

Зеленски поиска от САЩ гаранции за сигурността "по примера на гаранциите на САЩ за Израел". Президентът категорично отхвърли Китай да се включи в групата страни, които ще гарантират в бъдеще сигурността на Киев. "Китай не ни помогна да спрем войната в самото начало и, напротив, подкрепи Русия, отваряйки за нея пазара на дронове. Украйна не се нуждае от гаранции от онези, които не ни подкрепиха тогава, когато това беше наистина критично важно след 24 февруари", каза Зеленски.