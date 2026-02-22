Медия без
Уиткоф заговори за скорошна среща Путин-Зеленски

Днес, 10:00

Възможна е лична среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски в следващите три седмици, обясни специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в интервю за Fox News.

„Мисля, че успяхме да съберем двете страни. В известен смисъл това оказа наистина положително влияние. Изглежда, че те не искат да воюват помежду си. Смятам, че проблемът е в ситуацията на лидерско ниво. Трудно им е да сключат сделка. Ние с Джаред [Къшнър] се надяваме, че сме представили на двете страни няколко предложения, които ще им позволят да се срещнат в рамките на следващите три седмици и може би дори ще доведат до среща на върха между Зеленски и президента Путин. Вероятно в определен момент това ще бъде тристранна среща с президента [Тръмп], ще видим. Мисля, че той не иска да присъства на среща, ако не е сигурен, че ще може да я доведе до край и да постигне най-добрия резултат. Той притежава уникална способност да прави това.“, заяви Уиткоф.

След поредния кръг преговори, проведени в Женева на 17–18 февруари, украинският президент Зеленски заяви, че е наредил на своя екип "да повдигне въпроса" за негова среща с Владимир Путин. По мнение на Зеленски, личната среща ще бъде най-добрият начин за "постигане на пробив по въпроса за териториите". Контролът над Донбас остава един от основните спорни въпроси.

На въпрос за срещите му с Путин Уиткоф отговори, че той "винаги е бил пределно откровен" с него. "И когато казвам това, върху мен се изсипват критики, но това е точно твърдение. Той директно ми очерта своите "червени линии", каза Уиткоф.

Той добави, че е бил критикуван за това, че се е срещал с Путин осем пъти, но е невъзможно "да се сключи сделка с другата страна, ако не разбираш от каква позиция изхожда тя". "Трябваше да разбера неговата мотивация, неговите цели и така нататък", отбеляза специалният пратеник на Тръмп.

