САЩ не искат Европа за свой васал, обяви Рубио

Няма основание да се оспорват заключенията за отравянето на Навални, посочи държавният секретар

Днес, 17:38
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред медиите в Братислава.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред медиите в Братислава.

САЩ не желаят да виждат "зависима" или "васална" на Вашингтон Европа. Това заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио по време на посещението си в Словакия, предаде БТА, цитирайки Франс прес и Ройтерс.

"Не желаем Европа да бъде зависима и не искаме Европа да бъде васал на САЩ", каза Рубио на пресконференция в столицата Братислава след среща с премиера Роберт Фицо. Американецът уточни, че желае да види "партньор" в лицето на Европа.

Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.

"Разбира се, че сме наясно със становището, което е смущаващо. Запознати сме със случая на Навални и със сигурност нямаме никакво основание да се съмняваме в резултата от становището", коментира държавният секретар.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка. На въпрос защо САЩ не са се присъединили официално към това становище Рубио отговори, че по начало това "не е било инициатива на Вашингтон".

"Тези страни са достигнали до това заключение. Те са координирали изследването. Това не означава, че ние го оспорваме или се опитваме да се скараме с тези страни заради резултатите. Но това е тяхно становище, което те публикуваха", посочи Рубио.

Руското правителство, което многократно отрече да е замесено в смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като "западна пропагандна измама", предаде ТАСС.

