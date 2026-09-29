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САЩ изтеглят последните войници от Ирак

Днес, 13:36
Pixabay

Съединените щати ще изтеглят утре последните си военнослужещи от базите в Ирак, с което ще приключи американското военно присъствие в страната след повече от две десетилетия. Изтеглянето се възприема като победа от Иран и неговите съюзници, които междувременно изградиха значително влияние в Ирак, пише Reuters. Американските сили ще напуснат страната по споразумение, постигнато през 2024 г. при президента Джо Байдън и изпълнено от администрацията на Доналд Тръмп.

Американското военно присъствие в страната започна с нахлуването през 2003 г. за свалянето на Саддам Хюсеин. През 2025 г. американските сили напуснаха базите си в повечето райони на Ирак, но запазиха присъствието си в полуавтономния северен Кюрдски регион. От 28 февруари обаче, когато САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран, базите в този регион са подложени на редовни атаки.

През август иракският министър-председател Али ал-Заиди и адмирал Брад Купър, който оглавява Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) се договориха 30 септември да е крайният и необратим срок за приключване на военната мисия на Глобалната коалиция за разгромяване на ИДИЛ в Ирак и за пълното изтегляне на нейните войски.

В пика на контратерористичните операции през 2007 г. броят на американските войници в Ирак надхвърляше 170 000 души. През декември 2011 г. последните бойни части напуснаха страната. През 2014 г. обаче възходът на „Ислямска държава“ и завземането на обширни територии в Ирак и Сирия доведоха до завръщането на американските сили по покана на иракското правителство.

След като ИДИЛ загуби контрол над територията, за която претендираше, военните операции на коалицията официално приключиха през 2021 г. САЩ запазиха около 2500 войници в Ирак за обучение и контратерористични операции съвместно с иракските сили.

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