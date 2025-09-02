350 кв. км петролен разлив в Черно море плава към Крим

Към Крим се движи огромно петно от нефтопродукти с площ 350 кв. км, възникнало вследствие на теч в руското пристанище Новоросийск , съобщава ТАСС.

„В моята практика не съм наблюдавал толкова обширно замърсяване в морето. Освен това петното остава сравнително дебело за този тип нефтопродукти. Това означава, че в момента то съдържа не по-малко от 10 тона нефтопродукти. Намира се западно от Анапа. Петното се движи към Крим, засега преминава южно от Керченския пролив“, заявява Сергей Станични, специалист по дистанционни методи за изследване, който си сътрудничи с Морската спасителна служба на Русия.

В Анапе новый разлив нефтепродуктов, волонтеры спасают птиц



На утро 1 сентября в центр реабилитации птиц «Жемчужная» в Витязево (Анапа) поступили минимум 20 птиц. 14 из них полностью вымазаны нефтепродуктами. Разница между мазутом и нефтепродуктами в том, что нефтепродукты… pic.twitter.com/DxT9xCQ7wI — Activatica (@Activatica) 1 септември 2025 г.

Тази зима Крим вече пострада от замърсяване с мазут в резултат на авария с руски танкери в Керченския пролив. През пролетта мазутни петна се появиха и на плажа във Варна край Трета буна. Подозренията бяха, че горивото е изпуснато от кораб на рейд. "Замърсяването е доста тежко", каза тогава Ерджан Себайтин, шеф на РИОСВ - Варна. "Последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата. Вече има изхвърлени мъртви медузи на брега. Вероятно ще загинат и риби. Направеното е безотговорно и престъпно", каза той.

За актуалното замърсяване, което тръгва от Новоросийск, оценките се разминават. Твърди се, че са изтекли между 5 и 10 тона нефтопродукти.

„По време на товаро-разтоварна операция с турския танкер "T. Semahat" в акваторията на пристанището в Новоросийск е регистрирано изтичане на петрол. Разливът е бил локализиран, поставени са 800 метра бонови заграждения. В операцията са участвали 87 души, 12 влекача, 4 малки катера, 4 нефтосъбирачи и плаващи резервоара“, съобщават от Федералната агенция по морски и речен транспорт. Но въпреки взетите мерки петното се движи към Крим.