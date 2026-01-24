Медия без
Милиони се подготвят за сурова зимна буря в САЩ

Днес, 16:33
Разполагане на техника за почистване на сняг и лед на международното летище „Хартсфийлд–Джаксън“ в Атланта, докато районът на Атланта се подготвя за последиците от прогнозирана голяма зимна буря в Атланта, щата Джорджия.
EPA/BGNES
Разполагане на техника за почистване на сняг и лед на международното летище „Хартсфийлд–Джаксън“ в Атланта, докато районът на Атланта се подготвя за последиците от прогнозирана голяма зимна буря в Атланта, щата Джорджия.

Милиони американци се подготвят за една от най-суровите зимни бури през последните години в САЩ, предадоха ДПА и БТА.

Американската телевизия "Ей Би Си Нюз" предаде днес, че повече от 180 млн. жители на САЩ са в състояние на повишена готовност за справяне със зимните условия.

Най-малко 18 американски щата вече обявиха извънредно положение, сред които Ню Йорк, Тексас, Джорджия, Южна и Северна Каролина, Вирджиния, Мериленд, Луизиана, Арканзас, Тенеси, Алабама, Мисисипи и Мисури.

Повече от 8000 полета са отменени заради бурята. Американски медии публикуваха снимки на изпразнени рафтове в супермаркетите, на места се изграждат и аварийни заслони.

"Това е опасна комбинация от обилни снеговалежи и изключително ниски температури", каза губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул.

С обявяването на извънредно положение властите в отделните американски щати ще могат да имат на разположение средства за помощ и персонал много по-бързо, ако е необходимо.

Бурята ще се придвижва по фронт от около 3000 километра от южния щат Ню Мексико до североизточната част на САЩ, съобщи американската метеорологична служба.

САЩ, сняг, зимна буря

