Лидерът на венецуелската опозиция се върна в страната

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след 10 месеца в изгнание. „Тук съм, с вас“, написа политикът в Twitter.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че не е знаел за завръщането на Мачадо, съобщава Bloomberg. Държавният секретар Марко Рубио обаче каза, че “условията, които позволиха на Мария Корина Мачадо да се завърне безопасно във Венецуела, са резултат от подкрепени от САЩ преговори за помирение, които вече доведоха до освобождаването на стотици политически затворници и завръщането на стотици опозиционни фигури от изгнание“. „Съединените щати очакват, че свободите на всички части от венецуелския политически спектър ще продължат да бъдат зачитани. Също така очакваме всички политически сили да подкрепят тези преговори”, добави той.

Според скорошно проучване на AtlasIntel, проведено за Bloomberg News, 61% от венецуелците подкрепят Мачадо. Ако тя се кандидатира на президентски избори, би получила 52% от гласовете, докато временният президент на страната – и бивш съратник на Николас Мадуро – Делси Родригес, би могла да разчита само на 19%.

🇻🇪 | IMPRESIONANTE — Así están algunas zonas de Caracas en los bordes de la autopista esperando para verla pasar a Maria Corina Machado.



Ni siquiera es el punto principal del encuentro. Lo que se está viviendo es histórico. pic.twitter.com/1gtSqC3cUW — Agustín Antonetti (@agusantonetti) 26 октомври 2026 г.

Тази седмица приключи поредният кръг от преговори, подкрепени от САЩ, между администрацията на Родригес и представители на част от опозицията, съобщава Bloomberg. Страните се споразумяха да започнат преглед на законодателството, касаещо политическите ограничения, дейността на политическите партии и условията за провеждане на обществени демонстрации. Мачадо не е участвала в тези разговори.

Малко преди завръщането ѝ, в няколко венецуелски града се проведоха опозиционни протести с искане за определяне на дата за президентски избори. През февруари Националното събрание на Венецуела одобри законопроект за ограничена амнистия, приложима за участници в конкретни демонстрации и протести. Както отбелязва Reuters, законодателството не дефинира изрично кои престъпления попадат в обхвата на амнистията. Един от текстовете изключва от амнистията всякакви действия, свързани с подпомагане на „въоръжени действия срещу народа, суверенитета и териториалната цялост на страната от страна на чужди държави или корпорации“. Това означава, че Мачадо – срещу която се води наказателно преследване заради предполагаеми призиви за чуждестранна намеса – не подлежи на амнистия.

Новината доведе до празненства по улиците на Венецуела.

Мачадо се укриваше от венецуелските власти от 2024 г. насам, опасявайки се от преследване заради опозиционната си дейност. В края на 2025 г. тя тайно напусна страната и замина за Осло, където ѝ бе присъдена Нобеловата награда за мир.

След като през януари 2026 г. Съединените щати задържаха венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му, за да ги изправят пред съда за организиране на трафик на наркотици, управлението на страната бе поето от Родригес, която заемаше поста вицепрезидент при Мадуро. Администрацията на Тръмп подкрепя настоящото венецуелско правителство и си сътрудничи с него. Мачадо описва Родригес като „неразделна част от картела“, „архитект и надзирател на система за изтезания“ и „основна връзка между Русия, Иран и Куба“.