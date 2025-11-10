Кола избухна в Ню Делхи и уби поне 10 души

Кола се взриви и уби поне 10 души близо до метростанцията до една от забележителностите на Ню Делхи - Червената крепост.
Тежко ранени са повече от 30 души, според д-р Маниш Кумар Джа, лекар в местната болница Лок Наяк. „Много от тях няма да могат да се възстановят“, каза той пред репортери индийската столица и предположи, че броят на жертвите може би ще нарасне.
Полицията е започнала разследване на причината за експлозията, която все още не е известна. Вътрешният министър Амит Шах заяви, че ще бъдат прегледани записите на всички камери за видеонаблюдение в района.
📍New Delhi— Siddharth Patel (@yrlsiddharth) 10 ноември 2025 г.
As per eye witness talking to Zee Media -"The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake."
The investigation is ongoing. Whether it was a CNG blast or something else will be clear after some time. pic.twitter.com/JVY4jb2TUm
Към момента се знае, че „бавно движещо се“ превозно средство е спряло на червен светофар около 18:42 ч. местно време
„В това превозно средство е възникнала експлозия, пътниците в него, както и хората в околните автомобили са били засегнати", заяви комисарят от полицията на Делхи - Сатиш Голча.
Според зам.началника на противопожарната служба, минимум шест автомобили и три авторикши са избухнали в пламъци. Десет минути след взрива са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарът е потушен, а ранените са откарани в болница.
ТВ кадри от мястото показват множество мотоциклетисти и пешеходци, които се втурват към мястото на експлозията, за да окажат първа помощ на пострадалите. Виждат се огромни поражения по автомобили и околните сгради. Към момента няма данни да е засегната Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила. Тя е построена през XVII век и се намира в стария град, като е посещавана от туристи през цялата година.
Not to sound alarmist but visuals wise it does look like Delhi has been hit by terror attack... The level of devastation can't be caused accidental fire or blast in a car.#DelhiBombBlastpic.twitter.com/Gvn1k7CB3T— ओजस (new profile) (@Dilliwalanerd33) 10 ноември 2025 г.