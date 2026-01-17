Медия без
Иран обвини Тръмп, че e отговорен за жертвите при протестите

Целта на Америка е да погълне Иран, заяви аятолах Али Хаменей

Днес, 15:48
Демонстранти скандрат срещу върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей.
Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, обвини САЩ и лично Доналд Тръмп, че са отговорни за "жертвите, щетите и клеветите" в страната му по време на последните протести, предаде BBC. Той направи това по време на речта си в събота, в която призна, че хиляди хора са били убити по време на последните безредици. По думите му за някои това е станало "по нечовешки, варварски начин", но обвини за смъртта им "бунтовниците".

Именно американският президент призова иранските антиправителствени демонстранти да „продължат да протестират“, заплашвайки с военна интервенция, ако силите за сигурност ги убият.

"Последните антиирански размирици бяха различни, тъй като американският президент лично се включи в тях", каза Хаменей, цитиран от иранските медии. В речта си той заяви, че Иран счита президента Тръмп за "престъпник" и че САЩ трябва да "поемат отговорност" за неотдавнашните безредици. В социалните медии също така той посочи, че "целта на Америка е да погълне Иран".

Тръмп все още не е отговорил на върховния лидер. Пред BBC той заяви преди дни, че му е било съобщено, че "убийствата в Иран са спрели", но добави, че не изключва военни действия срещу страната. Коментарите му дойдоха, след като САЩ и Великобритания намалиха броя на персонала си във военновъздушната база Ал-Удейд в Катар.

Вчера пък Доналд Тръмп благодари на иранските власти, че са отменили "всички планирани обесвания" на над 800 демонстранти, което бе определено от световните агенции като доста изненадващо.

 

Жертви

Според базираната в САЩ Иранска агенция за новини за правата на човека протестите в Иран са отнели живота на 3090 души в размириците, започнали на 28 декември заради икономическата ситуация.

Оттогава протестите се превърнаха в призиви за края на управлението на върховния лидер на Иран. Иранското правителство определи демонстрациите като "бунтове", подкрепяни от враговете на Иран. Протестиращите бяха посрещнати от силите за сигурност, които използваха всички възможни средства срещу тях. Хиляди са арестувани. Интернет и комуникационните услуги бяха почти напълно блокирани.

През последните дни има по-малко съобщения за безредици, но тъй като достъпът до интернет все още е ограничен, развитието на ситуацията на място остава неясно. 

 

