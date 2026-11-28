Владимир Журавльов бе задържан в Хърватия в средата на август

Висшият наказателен съд на Хърватия отмени решението за екстрадиция в Германия на украинския гражданин Владимир Журавльов, заподозрян във взривяването на газопроводите „Северен поток“.

Това съобщи представляващата неговите интереси адвокатска кантора „Катеринчук, Моор и партньори“. Делото е върнато за повторно разглеждане.

Съдът е преценил, че решението на първата инстанция е преждевременно, и е разпоредил да бъдат поискани допълнителни разяснения от германските власти относно обвиненията.

Журавльов беше задържан в Хърватия на 19 август по подозрение за участие във взривяването на газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“. Според медийни публикации това се е случило по време на снимките на филм за същата операция.

През септември Окръжният съд в хърватския град Пула разреши екстрадирането му в Германия.

Според информация на журналисти от германската телевизия ARD Журавльов е бил един от водолазите, които са поставили взривни устройства върху газопроводите в Балтийско море.

Мъжът вече е бил задържан в Полша през есента на 2025 г., но съдът във Варшава е отказал да го екстрадира в Германия. Самият Журавльов отрича да е замесен в диверсията.

През август 2025 г. в италианския град Римини по искане на германската федерална прокуратура беше задържан украинският гражданин Сергей Кузнецов. Впоследствие той беше екстрадиран в Германия и арестуван там. Според германската прокуратура той е „бил част от група лица, поставили взривни устройства върху газопроводите“. През юли му беше повдигнато обвинение. В средата на октомври в Хамбург започна съдебният процес срещу 50-годишния Сергей Кузнецов.