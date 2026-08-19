В Хърватия арестуваха заподозрян за диверсията срещу "Северен поток"

ЕПА/БГНЕС Германски полицаи ескортират през ноември м.г. първия задържан заподозрян за взривовете на "Северен поток" - Серхий Кузнецов, също украински гражданин.

Федералната прокуратура на Германия съобщи днес за ареста на втори заподозрян за експлозиите, нанесли щети на газопроводите "Северен поток" в Балтийско море. Задържането е станало в хърватския град Пула от местните полицейски власти, които са действали на базата на европейска заповед за арест.

Заподозреният е идентифициран като Володимир З., украински гражданин, който е бил професионален водолаз. Предстои неговата екстрадация в Германия. Първият задържан през лятото на м.г. в Италия - Серхий Кузнецов, също е украинец. На него вече му е повдигнато обвинение от германския съд. Заподозрените по случая са общо седем.

Експлозиите, които станаха пред септември 2022 г., около половин година след руската инвазия в Украйна, повредиха газопровода "Северен поток 1" - ключово съоръжение за руските доставки на газ за Европа, както и строящият се тогава "Северен поток 2".

Германските правораздавателни органи считат украинското правителство за съпричастно към организирането на тази диверсия.