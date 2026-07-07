Съдът в Лондон отказа компенсации за взрива на “Северен поток”

Не е ясно кой е организирал взривовете на “Северен поток”, но според съда няма съмнение, че те са свързани с войната в Украйна

Търговският съд на Висшия съд на Англия и Уелс отхвърли иска на Nord Stream AG за 579 милиона евро компенсации от застрахователите за щети по газопровода, причинени от експлозии в Балтийско море през септември 2022 г. Съдът установи, че щетите са пряка или косвена последица от войната на Русия срещу Украйна и следователно попадат в обхвата на изключването от застрахователната полица.

Искът е заведен срещу Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance, които представляват застрахователите. Nord Stream AG е поискала покритие за щети от експлозии по две линии на газопровода Nord Stream, собственост на компанията. Nord Stream AG е регистрирана в Швейцария, а 51% от акциите ѝ са собственост на дъщерно дружество на “Газпром”.

Съдия Клеър Молдър заяви, че не е необходимо да се определи кой точно е извършил саботажа, за да се разреши застрахователният спор. Експертите на страните са сметнали Русия, Съединените щати, Украйна или украински недържавни субекти за възможни извършители. Съдът заключи, че ако саботажът е извършен от някой от разглежданите възможни извършители, войната е била съществен фактор в техните действия.

В решението се посочва, че ако Украйна или свързани с нея лица са съпричастни към експлозиите, евентуалната им цел би могла да бъде намаляване на приходите на Русия от износ на газ и нанасяне на щети на руската икономика по време на войната. Ако Русия стои зад саботажа, мотивът ѝ би могъл да бъде да накаже Германия и ЕС за промените в политиката им след инвазията, да ги принуди да намалят подкрепата си за Украйна и да поддържа енергиен натиск. Ако Съединените щати са били замесени, съдът също така е установил хипотетична връзка между атаката и руската инвазия в Украйна и войната.

Съдът обаче не е определил коя версия е вярна и не е намерил Русия, Украйна или Съединените щати за отговорни за експлозиите. В решението се отбелязва изрично, че заключението, че щетите са свързани с войната, е необходимо само за прилагането на изключването от застраховката.

На 26 септември 2022 г. и двете линии на „Северен поток“, както и една линия на „Северен поток 2“, бяха повредени при експлозия. Друга линия на „Северен поток 2“ претърпя външни повреди, но нямаше теч. Съдът отбеляза, че експертите на страните са се съгласили, че за повреда на тръбите са използвани взривни заряди на базата на хексоген.

В началото на юли германската главна прокуратура внесе първия обвинителен акт по делото за взривяването на газопровода: 50-годишният украински гражданин Сергий Кузнецов е обвинен в нападение срещу гражданска енергийна инфраструктура, което властите считат за военно престъпление. Според прокуратурата в саботажа са участвали още шестима украински граждани: четирима водолази, експерт по взривни вещества и капитанът на яхтата „Андромеда“, от която разследващите смятат, че са били поставени взривните устройства. Разследващите смятат, че Кузнецов е координирал операцията, тъй като по време на експлозията той е служил в украинските специални части. Кузнецов отрича обвиненията и твърди, че по време на инцидента е бил в Украйна.