В Германия започват ключови регионални избори

Днес жителите на Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват на регионални избори, след като преди две седмици крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" спечели с убедителна преднина в Саксония-Анхалт, предава ДПА.

Тази година се проведоха избори в общо пет германски провинции. На този етап резултатите показват голямо обществено разочарование от коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц. Избирателните секции в Берлин и Мекленбург-Предна Померания отварят врати в 8:00 ч. местно време (9:00 ч. българско), а изборният ден приключва в 18:00 ч., когато се очакват първите резултати от екзитполовете.

Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц този месец претърпя тежко поражение на регионалните избори в Саксония-Анхалт, на които АзГ спечели почти 44% от гласовете, докато ХДС се срина до близо 17%. Според социологически проучвания подкрепата за ХДС в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания едва надхвърля 5-процентната бариера, необходима за получаване на места в регионалния парламент.

Мерц отмени пътуване до Ню Йорк следващата седмица за Общото събрание на ООН, за да отдели време на изборите. През последните седмици от предизборната кампания той и партията му пазеха мълчание. Освен това партията на Мерц може да загуби кметския пост в Берлин, след като действащият кмет от ХДС Кай Вегнер се отказа от кампанията си за преизбиране, а рейтингът му се срина заради скандал, предизвикан от признанието му, че след като 100 000 жители на германската столица са останали без ток при минусови температури, той е отишъл да поиграе тенис. Неговият приемник министърът на финансите на Берлин Стефан Еферс, успя да запази шансовете на ХДС, въпреки късното си включване в надпреварата.