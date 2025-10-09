Медия без
Европарламентът ще гласува по два вота на недоверие на ЕК

Те са внесени от групите на "Патриоти за Европа" и "Левицата"

Днес, 07:13
Урсула фон дер Лайен
ЕПА/БГНЕС
Урсула фон дер Лайен

В Европейския парламент днес ще се проведат гласувания по вотове на недоверие на Европейската комисия, внесени поотделно от групите на "Патриоти за Европа" и "Левицата". Очакванията са те да не съберат необходимото мнозинство от 2/3, или 480 гласа, разказва БНР.

Според оповестените мотиви на "Патриоти за Европа" по време на дебата в понеделник Комисията и нейния председател Урсула фон дер Лайен са отслабили ЕС, проявили са недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предали са европейските фермери, а в работата им липсва прозрачност.

От "Левицата" пък я обвиниха в подпомагане на геноцида в Газа, отказ за прекратяване на търговските връзки с Израел и на налагане на оръжейно ембарго.

"Патриоти за Европа", "Левицата" и "Европа на суверенните нации", които ще подкрепят вота, имат общо 159 евродепутати. "Суверенистите" обаче ще подкрепят само резолюцията на патриотите и ще се въздържат при гласуването на документа на "Левицата".

Четирите групи ще подкрепят Фон дер Лайен. Това са нейната Европейска народна партия, социалистите, либералите от "Обнови Европа" и "Зелените"/Европейски свободен алианс.

Групата на Европейските консерватори и реформисти няма единна позиция. Смята се, че част от нейните евродепутати, които са 79, ще подкрепят вота на "Левицата". Но дори всички "консерватори" да гласуват против Фон дер Лайен, гласовете срещу нея ще бъдат най-много 238 - над два пъти по-малко от необходимите две трети.

