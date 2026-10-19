Демонстранти блокираха и Лувъра

Демонстранти блокираха и входовете на най-големия национален музей на Франция - „Лувър” в Париж. Акцията е в подкрепа на националното протестно движение на гимназистите и срещу „полицейските репресии”, което "подпали" страната в последните дни.

Заради демонстрацията музеят не успя да отвори врати в обичайния час, а организаторите - студенти към Лувъра, разпространяват листовки с текст: „С гордост обявяваме, че блокираме най-големия музей в света”.

Devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. «Les touristes qui attendent sont agressifs avec nous car ils ont payé leur billet», dit une des manifestantes qui distribuent des tracts en français et en anglais. pic.twitter.com/s3nqIhAA2y — Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) 19 октомври 2026 г.

Същевременно властите на втория по големина френски град - Марсилия, издадоха официална забрана за всякакви демонстрации и публични събирания между 12:00 ч. на обед и 20:00 ч. вечерта.

А представители на движението на „Жълти жилетки“, което организира месеци на протести по време на първия мандат на Еманюел Макрон, призоваха за втори ден на масови демонстрации. "Жилетките" се обединиха през уикенда със студентите и учениците, които в продължение на седмици протестират и блокират учебни заведения заради недостига на учители и лошите условия, с което засилиха натиска върху затрудненото френско правителство.

What happened to the good old way of protesting in France? https://t.co/4HU2wGyCWZ — Star Girl (@StarGirlonFire7) 19 октомври 2026 г.

Втори ден протести и масови погроми имаше и в Италия в неделя, особено в Милано, където полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. По този повод днес премиерът Джорджа Мелони осъди вандалските прояви с думите: „Протестът е право. Опожаряването на градовете ни - не“. За днес тя е свикала извънредно заседание на правителството с основна тема опазването на обществения ред.

Стотици активисти в Португалия същевременно отказаха да се съобразят с предупрежденията на властите да премахнат палатковите лагери в централните части на Лисабон и Порто. Демонстрациите в страната са част от протестите срещу стремителното поскъпване на жилищата.

Властите предупредиха участниците, че може да бъдат подведени под съдебна отговорност, ако продължат да заемат обществени пространства, но това не доведе до желания ефект.