България настоя пред ЕК за повече депортации в Афганистан

20 европейски държави, сред които и България, призоваха Европейската комисия да предостави повече възможности за връщане на афганистанци без разрешения за пребиваване на територията на ЕС, съобщи ДПА.

Нидерландското правителство публикува писмо в този смисъл, адресирано до еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. Писмото беше подписано по инициатива на Белгия от България, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Словакия, Швеция, Чехия и Нидерландия.

В писмото подписалите се страни се оплакват, че миналата година 22 870 афганистанци са получили решение за репатриране от ЕС, като само 435 действително са се завърнали в Афганистан, който сега отново е под контрола на талибаните. Те също така призовават за разглеждане на допълнителни възможности за депортации в Афганистан, с приоритет на тези, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Отделни страни от ЕС като Германия, водят самостоятелни преговори с талибаните за депортация в Афганистан. Това е труден процес най-малкото защото талибаните са международно изолирани поради незачитането на човешките права, особено правата на жените.Германия, например, не поддържа официално дипломатически отношения с групировката, която се завърна на власт в Афганистан през август 2021 г.