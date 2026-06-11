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Британският министър на отбраната подаде оставка

Той не е доволен от отказа да се осигурят допълнителни пари за сигурността на страната

11 Юни 2026
Джон Хийли
EЕПА/БГНЕС
Джон Хийли

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли подаде оставка, като обвини правителството на премиера Киър Стармър, че не е осигурило необходимото финансиране за справяне с нарастващите заплахи за сигурността, предава Би Би Си.

Според "Скай Нюз" Хийли е писал до премиера, за да го извести, че сумата от 13 милиарда паунда допълнителни средства за финансиране на мащабен инвестиционен план за отбрана, не е достатъчна.

В писмото си за оставката, изпратено до премиера, Хийли пише, че правителствена проверка е установила необходимостта от значително по-високи разходи за отбрана, но Министерството на финансите е отказало да отдели парите. "Както ви посочих, има надеждни начини за справяне със средносрочните финансови предизвикателства, работейки в многонационален план, както правят други европейски държави", пише Хийли. "Знаете от какво се нуждае отбраната. Вие изложихте убедителни аргументи за това в речта си на Конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари. Без План за инвестиции в отбраната аз съм принуден да вземам решения, които биха намалили готовността на нашите сили, биха увеличили рисковете в операциите и биха направили страната по-малко безопасна", пише бившият министър.

Това е поредна оставка на министър на Стармър. В средата на май министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг напусна поста, като заяви, че е загубил доверие в лидерството на премиера. Преди него пък трима министри - Алекс Дейвис-Джоунс, Джес Филипс и Миата Фанбуле - обявиха, че напускат, докато Стармър се опитваше да укроти нарастващото недоволство сред съпартийците си срещу неговото лидерство. 

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Ключови думи:

Киър Стармър, Джон Хийли

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