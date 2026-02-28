Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Боливийски самолет уби 15 души - повечето на земята

Машината е превозвала банкноти

Днес, 05:34
Самолетът падна върху оживено шосе
Самолетът падна върху оживено шосе

Самолет на боливийските военновъздушни сили се разби при опит за кацане на летището в град Ел Алто, близо до Ла Пас, съобщава местният телевизионен канал Unitel.

По данни на местните авиационни власти самолетът C-130 Hercules  е излязъл извън пределите на пистата, навлязъл е върху оживено шосе, разпаднал се е и се е запалил. Отломките са повредили автомобили, които по това време са се движели по пътя. В резултат на катастрофата, по информация на спасителните екипи, са загинали най-малко 15 души, включително екипажът на самолета и хора, намирали се в автомобилите.

Както уточнява Unitel, самолетът е превозвал по поръчка на местната централна банка нови банкноти за Ла Пас, които след катастрофата са се разпръснали в района. На мястото на инцидента се е събрало голямо множество от хора, които са се опитвали да съберат банкнотите, а полицията е използвала сълзотворен газ, за да ги разпръсне.

По-късно управителят на централната банка на Боливия Давид Еспиноса обяви, че превозваните със самолета банкноти са невалидни и няма да бъдат приемани като платежно средство.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Боливия, самолетна катастрофа

Още новини по темата

20 военни загинаха при катастрофа на турски самолет в Грузия
12 Ноем. 2025

UPS и FedEx приземяват 50 самолета заради огнения ад в Кентъки
08 Ноем. 2025

Поне 14 души загинаха при падане на самолет в Кентъки
06 Ноем. 2025

Боливия избира президент между двама десни кандидати

19 Окт. 2025

Путин най-после призна, че самолетът на AZAL е свален от руската ПВО
09 Окт. 2025

Мистериозен проблем беше открит при авиокатастрофата в Индия
12 Юли 2025

Самолет се разби в двор на къща в Охайо
30 Юни 2025

Причините за катастрофата в Ахмедабад: Пилотска грешка или фатална авария
13 Юни 2025

Boeing с 242-ма души се разби в Индия
12 Юни 2025

Самолет се запали след принудително кацане в Денвър
14 Март 2025

46 души загинаха при катастрофа на военен самолет в Судан
26 Февр. 2025

18 са ранени, след като самолет се обърна при кацане в Торонто
18 Февр. 2025

Бреговата охрана на САЩ откри изчезналия самолет в Аляска
08 Февр. 2025

Малък самолет с 10 души на борда изчезна над Аляска

07 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?