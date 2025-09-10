Медия без
200 души са арестувани в първите часове на протеста "Блокирай всичко" във Франция

Днес, 11:56
"Блокирай всичко" превзема Франция
EЕПА/БГНЕС
"Блокирай всичко" превзема Франция

Според "Асошиейтед прес"  министърът на вътрешните работи на Франция е обявил близо 200 ареста в първите часове на планирания ден на национални протести във Франция, който набра популярност с името "Блокирай всичко".

 Въпреки че не успя да постигне самодекларираното си намерение да "блокира всичко", протестното движение, което започна онлайн и набра скорост през лятото, се противопоставя на 80 000 полицаи, които разбиха барикадите на протестиращите и бързо извършиха арести, съобщава АП.

Министърът на вътрешните работи Бруно Райтоло заяви, че автобус е бил подпален в западния град Рен.

