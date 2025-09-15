За прием в технически науки ще трябва изпит или матура по математика или физика

Кандидат-студентите да учат технически науки в университетите трябва да се готвят сериозно по математика или физика. Това е изводът от предложени от МОН промени в постановлението за реда и условията за утвърждаване на броя на приеманите студенти и докторанти.

От тази академична година около 15% от приема в направление икономика е обвързан с матура по математика - като резултатът от държавния зрелостен изпит по този предмет е с не по-малко от 60% тежест при формирането на бала за прием. Занапред това условие се очаква да влезе в сила и за техническите науки, като целта е засилване на интереса към математиката и като цяло повишаване на качеството на висшето образоване.

"За професионалните направления от област на висше образование "Технически науки" просветният министър може да предлага част от приема да се осъществява чрез общ конкурсен изпит по математика и/или физика, или с резултат от матурата по учебните предмети математика и/или физика и астрономия, които са с не по-малко от 60 на сто тежест при формирането на бала за приемане по съответната специалност", гласи предложението на МОН.

С друг текст се предлага именно да се даде възможност оценката по математика за формиране на конкурсния бал да бъде взета не само от матура, но и от общ конкурсен изпит по математика, провеждан от висшето училище. "Това ще позволи по-голяма гъвкавост при организацията на приема и ще осигури равнопоставеност на кандидатите, които избират различни форми на кандидатстване", смятат от МОН.

Нови защитени специалности

Нови защитени специалности се добавят към Списъка на защитените специалности, предвиждат още промени в постановлението. Сред тях е италианска филология - предложена от ректора на Софийския университет, който е заявил, че тя е единствената в страната, за която се изисква високо входно ниво на владеене на езика на фона на чувствително съкращаване на паралелките с изучаване на италиански език в средните училища през последните години. Сред мотивите за включването ѝ в списъка е и това, че кандидатите да учат тази специалност намаляват драстично - средно по 24 души са записани в нея през последните 4 г., а дипломиралите се за периода 2022-2025 г. са едва 24, както и това, че Италия е третият основен партньор на страната ни по внос, износ и търговско салдо.

Три специалности от професионално направление "Музикално и танцово изкуство" също стават защитени - "Дирижиране на народни състави" (степен магистър след средно образование, "Дирижиране на народен хор" (магистър след бакалавър) и "Дирижиране на народен оркестър" (магистър след бакалавър). Включването им като защитени специалности ще гарантира съхраняване и развитие на уникални културни традиции и ще подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцово изкуство, аргументират се от МОН.